SERTLEŞME PROBLEMİNE KARŞI YENİ YÖNTEM

Özel Akademi Hastanesi Üroloji Doktoru Op. Dr. Serdar Kuşdemir Türkiye’de 40 yaş üstü erkeklerin yüzde 50'den fazlasında karşılaşılan erektil disfonksiyon (sertleşme) sorunu ve tedavisindeki yeni gelişmeler hakkında bilgiler verdi.

200 MİLYON ERKEĞİN SORUNU

17 yıldır Kocaeli'ye verdiği hizmetlerle adından sıkça söz ettiren Akademi Hastanesi gün geçtikçe kadrosunu güçlendirip alanında uzman isimler ile birçok hastalığa çözüm buluyor. Son yıllarda ülkemizde de adından sıkça söz ettiren erektil disfonksiyon (sertleşme) sorunu hakkında Düşük Yoğunluklu Şok Dalga Tedavi (LSWT) sistemini uygulayan Akademi Hastanesi gerçekleştirdiği bu yöntemle bu önemli problemi sorun olmaktan çıkartıyor. Dünya genelinde neredeyse 200 milyon erkeğin sertleşme sorunu yaşadığı ve bu rakamın 2025 yılına kadar 322 milyonu bulacağı tahmin ediliyor.

LSWT FARKI

Türkiye’de 40 yaş üzeri erkeklerin yarısından fazlasında hafif, orta veya şiddetli biçimde sertleşme sorunlarının olduğu bilinmekte. İlerleyen yaşla beraber sertleşme sorununun görülme sıklığı ve şiddeti artış gösterir, ancak genellikle yaş ile ortaya çıkan normal bir olay gibi kabul edilerek veya utanma nedeni ile tedavi yolu aranmamaktadır. Konu hakkında açıklamada bulunan Özel Akademi Hastanesi Üroloji Doktoru Op. Dr. Serdar Kuşdemir, “LSWT tedavisi ile hastalarda elde edilen başarının 4 sene devam ettiği gözlenmiştir” dedi.

ŞOK DALGASI VEREREK KISA SÜREDE ETKİN TEDAVİ

Sertleşme problemine karşı geliştirilen yeni yöntem hakkında bilgiler veren Op. Dr. Serdar Kuşdemir, “Vücut dışından uygulanan düşük yoğunluklu şok dalgası (LSW) tedavisi, vücudun doğal iyileşme mekanizmalarını harekete geçirmektedir. Hücre düzeyinde uyarılarla dokuda yeni damar oluşumunu sağlayarak kanlanmayı arttırmaktadır. Bu yeni yöntem erkeklerin korkulu rüyası olan sertleşme problemini kısa sürede, yan etkisiz tedavi edilebilmektedir” diye konuştu.

DÜŞÜK YOĞUNLUKLU ŞOK DALGASI

Kuşdemir, “Daha önce kullanılan tedavilerin yanı sıra non-invaziv yeni bir tedavi metodu Linear Şok Dalga tedavisi bu tür şikâyetleri olan hastalar için önemli bir gelişmedir. Yetersiz kanlanma (vasküler) kaynaklı tüm sertleşme problemlerinde etkili olan bu yöntemle, hafif ve orta dereceli hastalarda başarının yüzde 80’in üzerinde, ağır derece hastalarda ise yüzde 60'ın üzerinde. Bu işlem için düşük yoğunluklu şok dalgalarından yararlanılıyor” ifadelerini kullandı.

İLAÇLARA CEVAP VERMEYENLERDE İŞE YARIYOR

“Bu teknoloji, erektil disfonksiyon olan hastaların tedavisinde yeni yöntemdir” diyen Kuşdemir, “Sistem ile ilgili bölgeye sadece bir noktadan etkili uygulamanın yapılabilmesi için geliştirilmiştir. Damarsal nedenli sertleşme problemi önemli bir hasta grubunda görülmektedir ve bunlar arasında en büyük grup şeker hastaları ve koroner damar hastalarıdır. LSWT tedavisinin, ilaçlara yanıt vermeyen iğne ve protez tedavisine yönlendirilmiş olan ağır sertleşme problemi olan hastaları da ilaçlara cevap verir hale getirdiği gösterilmiştir” dedi.

KISA SÜREDE İYİLEŞME MÜMKÜN

Düşük Yoğunluklu Şok Dalga Tedavisi (LSWT) 2000 yılından beri kardiyoloji alanında iskemik doku tedavisinde başarı ile kullanılmakta, kalpte az kanlanan iskemik dokuda kanlanmayı artırmaktadır. Önce yansıtılıp sonra odaklanarak uygulanan LSW dalgaları kalpte olduğu gibi erkek cinsel organında da ince yeni damarların oluşumuna yol açarak, organda kanlanmayı artırmakta ve böylelikle başarılı sertleşme yeniden sağlanmaktadır. Tedavi ile kısa sürede iyileşme mümkün.

4 SEANS SONUNDA

4 bölgeye 4 hafta boyunca ve 4 seans olarak yapılan tedavi ile iyileşmenin sağlandığını belirten Op. Dr. Serdar Kuşdemir, “Tedavi sırasında ve sonrasında bugüne kadar bildirilen bir yan etki olmamıştır ve her seans sonrasında hastalar günlük hayatlarına dönmektedir. Tedavi olan hastalar, ikinci haftadan sonra iyileşme gösterdiklerini ve tedavi bitiminden 1 ay sonra daha iyi yanıt aldıklarını belirtmektedir. Kalıcı etki ise, 4 seansın bitiminden itibaren, yeni damarların oluşumuyla gerçekleşmektedir” diyerek sözlerini noktaladı.