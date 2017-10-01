Sertleşme problemine karşı yeni yöntem

Özel Akademi Hastanesi Üroloji Doktoru Op. Dr. Serdar Kuşdemir, Türkiye’de 40 yaş üstü erkeklerin %50’den fazlasında karşılaşılan erektil disfonksiyon (sertleşme) sorunu ve tedavisindeki yeni gelişmeler hakkında bilgiler verdi.

Sertleşme sorunu veya tıptaki ismiyle ‘erektil disfonksiyon’un, yaşam boyu her 2 erkekten birini etkileyen yaygın bir problem olduğunu belirten Op. Dr. Serdar Kuşdemir, “Türkiye’de 40 yaş üzeri erkeklerin yarısından fazlasında hafif, orta veya şiddetli biçimde sertleşme sorunlarının olduğu bilinmektedir. İlerleyen yaşla beraber sertleşme sorununun görülme sıklığı ve şiddeti artış gösterir, ancak genellikle yaş ile ortaya çıkan normal bir olay gibi kabul edilerek veya utanma nedeni ile tedavi yolu aranmamaktadır. Sigara ve alkol tüketimi, şeker hastalığı, yüksek tansiyon, kan yağlarında yükseklik, kalp hastalığı, depresyon ve bu hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar sertleşme sorunu açısından risk faktörü oluşturur.”

Şok dalgası vererek kısa sürede etkin tedavi

Sertleşme problemine karşı geliştirilen yeni yöntem hakkında bilgiler veren Op. Dr. Serdar Kuşdemir, “Vücut dışından uygulanan düşük yoğunluklu şok dalgası (LSW) tedavisi, vücudun doğal iyileşme mekanizmalarını harekete geçirmektedir. Hücre düzeyinde uyarılarla dokuda yeni damar oluşumunu sağlayarak kanlanmayı arttırmaktadır. Bu yeni yöntem erkeklerin korkulu rüyası olan sertleşme problemini kısa sürede, yan etkisiz tedavi edilebilmektedir. Son teknolojik gelişmeler ile birlikte birçok alanda olduğu gibi erektil disfonksiyon tedavisinde de gelişmeler oldu. Daha önce kullanılan tedavilerin yanı sıra non-invaziv yeni bir tedavi metodu Linear Şok Dalga tedavisi bu tür şikâyetleri olan hastalar için önemli bir gelişmedir” dedi. Yetersiz kanlanma (vasküler) kaynaklı tüm sertleşme problemlerinde etkili olan bu yöntemle, hafif ve orta dereceli hastalarda başarının %80’in üzerinde, ağır derece hastalarda ise %60’ın üzerinde olduğunu ifade eden Op. Dr. Serdar Kuşdemir, bu işlem için düşük yoğunluklu şok dalgalarından yararlanıldığını ifade ederek şöyle devam etti:

İlaçlara cevap vermeyenlerde işe yarıyor

“Bu teknoloji, erektil disfonksiyon olan hastaların tedavisinde yeni yöntemdir. Sistem ile ilgili bölgeye sadece bir noktadan etkili uygulamanın yapılabilmesi için geliştirilmiştir. Damarsal nedenli sertleşme problemi önemli bir hasta grubunda görülmektedir ve bunlar arasında en büyük grup şeker hastaları ve koroner damar hastalarıdır. İlaç tedavisinin bilinen yan etkileri ve ters etkilerine ilaveten koroner kalp hastalarındaki riskleri, önceden planlama gereği ve ilaca bağımlılık gibi nedenlerden ötürü hastaların %50’si ilaç kullanmayı bırakmaktadır. Ayrıca LSWT tedavisinin, ilaçlara yanıt vermeyen iğne ve protez tedavisine yönlendirilmiş olan ağır sertleşme problemi olan hastaları da ilaçlara cevap verir hale getirdiği gösterilmiştir. Düşük Yoğunluklu Şok Dalga Tedavisi (LSWT) 2000 yılından beri kardiyoloji alanında iskemik doku tedavisinde başarı ile kullanılmakta, kalpte az kanlanan iskemik dokuda kanlanmayı artırmaktadır. Önce yansıtılıp sonra odaklanarak uygulanan LSW dalgaları kalpte olduğu gibi erkek cinsel organında da ince yeni damarların oluşumuna yol açarak, organda kanlanmayı artırmakta ve böylelikle başarılı sertleşme yeniden sağlanmaktadır. Ayrıca, özellikle şeker hastalarında diyabetik ayak ve iyileşmeyen yaralara da yine aynı yöntemle tedavi uygulanmaktadır.

Tedavi ile kısa sürede iyileşme mümkün

4 bölgeye 4 hafta boyunca ve 4 seans olarak yapılan tedavi ile iyileşmenin sağlandığını belirten Op. Dr. Serdar Kuşdemir son olarak şunları söyledi, “Tedavi sırasında ve sonrasında bugüne kadar bildirilen bir yan etki olmamıştır ve her seans sonrasında hastalar günlük hayatlarına dönmektedir. Tedavi olan hastalar, ikinci haftadan sonra iyileşme gösterdiklerini ve tedavi bitiminden 1 ay sonra daha iyi yanıt aldıklarını belirtmektedir. Kalıcı etki ise, 4 seansın bitiminden itibaren, yeni damarların oluşumuyla gerçekleşmektedir. Dünyada son 2 yıldır klinik kullanıma giren LSWT tedavisi ile hastalarda elde edilen başarının 4 senedir devam ettiği gösterilmiştir.”