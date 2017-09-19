Servis araçları sorunu çözülüyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, " Mevcut yönetmelik yeterli aksaklıkları gözden geçiriyoruz. Araç ve sürücülerin kriterleri sağlaması gerekiyor. Daha sonra gerekirse yeni düzenleme yapılacak.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Habertürk'te katıldığı yayında konuştu. Servis araçlarıyla ilgili çalışmanın bu hafta biteceğini anlatan Arslan "Daha sonra gerekirse yeni düzenleme yapılacak. Şartları taşımayan araçlar trafikten men edilecek"dedi. Şartları taşımayan araçların trafikten men edileceğini belirten Bakan Arslan'ın açıklamalarını satır başları şöyle: Düzenlemede bir eksiklik varsa, yasa çıkarılması gerekiyorsa çıkarmak gerek. Servis aracı olarak kullanılacak aracın kendisinin şartları yerini getiriyor olması lazım, herhangi bir minibüs aracı alayım servis yapayım olmaz. İkincisi aracı kullanacak olan servis sürücüsünün birtakım psikoteknik, sürüş teknikleri, öğrencilerle iletişim gibi konularda iyi olması gerekiyor. Hostesler de buna dahil.

DENETİMLER SIKILAŞTIRILACAK

Servis aracında çocuk istismarı, uyuşturucu davalarında afla çıkmış olsa bile onların servis şoförlüğü yapma yetkisi verilmeyecek. Polis, jandarma neleri denetleyecek, bunlara çalışıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızla, okul aile birliği ve velilerimizle çalışıyoruz. Bu haftasonuna kadar bu çalışma bitecek. En önemlisi, denetimde eksiliğin olmaması. İstediğiniz kadar kural koyun, yeterli denetimi yapamıyorsanız olmaz. Bu iş çok önemli bir alan.Denetimler çok daha sıkılaştırılacak. İdare edilmeyecek, tolerans yapılmayacak.Af yok.”