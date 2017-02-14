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Servislerde GPS takip uygulaması başlıyor

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Servislerde GPS takip uygulaması başlıyor
Kocaeli Servis Araçları Odası Başkanı Ahmet Taşçı ve yönetimi önceki gün geçtiğimiz ay faaliyete geçen Dilovası Servisçiler Kooperatifini ziyaret etti.

Geçtiğimiz ay kurulan S.S. Dilovası Servisçiler Kooperatifi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kuruluş aşaması sonrası tanışma ve tanıtma amaçlı protokol ziyaretlerini gerçekleştiren Dilovası Servisçiler Kooperatifi Başkanı Kasım Taşdemir ve yönetimi ziyaretler çerçevesinde gittiği Kocaeli Servis Araçları Odası Başkanı Ahmet Taşcı ve yönetiminden iadeyi ziyaret gerçekleşti. Geçtiğimiz gün Dilovası’na gelen Başkan Taşçı ve yönetim kulu üyeleri Dilovası Servisçiler Kooperatifi Başkanı ve yönetimi ile bir araya geldi.

 

DİLOVASI’NDA GÜZEL ŞEYLER OLACAK

Ziyarette açıklamalarda bulunan Kocaeli Servis Araçları Odası Başkanı Ahmet Taşçı, “Dilovası’nda arkadaşlarımız tarafından kurulan Servisçiler Kooperatifinin hayırlı olmasını diliyor. Tüm ilçelerimizde böyle oluşumların devam etmesini istiyorum. Kurulan böyle bir güzel birliktelik ile Dilovası’nda güzel çalışmalara imza atılacağına inanıyorum. Birliktelik güzel şeydir. Üyelerin bu birlikteliğe sahip çıkmasını istiyorum.

 

SERVİSLERDE GPS UYGULAMASI BAŞLAYACAK

Malum Dilovası sanayi kenti, iş potansiyeli yüksek olan bir ilçe burada güzel bir birliktelik sağlanırsa hem esnafımız mağdur olmaz hem de sanayici istediği iş disiplinine kavuşmuş olur. Bizim ve arkadaşlarımızın amacı kesinlikle bağcıyı dövmek değildir. Biz artık İstanbul’da kilere değnekçilik yapmak istemiyoruz. Onun için birbirimize sahip çıkalım. Öncelikli hedefimiz burada korsanı engellemek olacaktır. Denetim noktasında arkadaşlarımız ve yeni kurulan kooperatifimizle üzerimize düşeni yapacağız. Zaten yeni uygulamalarla tüm servis araçlarında GPS uygulaması başlatılacak. Bu uygulamalar ile her servis aracı takip içerisinde olacak. Artık esnafımızın mağdur olmasını istemiyoruz” dedi.

 

ESNAFIMIZ EMEĞİNİN HAKKINI ALACAK

Dilovası Servisçiler Kooperatifi Başkanı Kasım Taşdemir ise Kocaeli Servis Araçları Odası Başkanı Ahmet Taşçı ve yönetimine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiği konuşmasında “Kuruluş amacımız yıllardır bu sektörde ekmek yiyen çoluğunun çocuğunun rızkı için gece demeden gündüz demeden zor koşullarda çalışan arkadaşlarımızın birlik ve beraberliğinin sağlanması ve yıllardır gasp edilen emeklerinin yeniden kazanılması için yola çıktık. Bizler yeter ki birlik olalım. Birlik olduğumuz takdirde bir çok avantajı meslektaşlarımıza sağlayacağız. Onlardan tek istediğimiz kurduğumuz bu çatının altında bir olalım.

 

ÜYELERİMİZE BİRÇOK AVANTAJ SAĞLAYACAĞIZ

Kooperatifimizi kurduğumu günden bu yana gerçekten güzel gelişmeler yaşamaktayız. Esnafımızın yükünü hafifletecek birçok projemiz için görüşmelerimiz sürüyor. Yakında gereç mazotta, gerek sigortalarda gerekse araç malzemesi alımlarında çok büyük avantajları sağlayacağız. Üyelerimiz bir an önce üyelik işlemlerini tamamlasınlar” dedi. Serkan Borlak

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