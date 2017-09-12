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Sessiz gecede kötü son !

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Tunay Aygün

           Yeni  sezondaki  ilk yazıma, ilimizi Türkiyenin muhtelif futbol  liglerinde temsil eden tüm  futbol  takımlarımızın,  kazasız belasız hayırlı ve başarılı bir  sezon geçirmelerini  dileyerek başlamak istiyorum.

           Gelelim  vazgeçilmez  sevdamız Kocaelisporun , cezası  nedeniyle   taraftarının  itici  gücünden  yoksun oynamak zorunda kaldığı ve  90+4  te yediği şok golle kaybettiği maça.Öncelikle şunu kesin olarak belirtmek isterim ki,seyircisiz maç tuzu,  limonu ve zeytinyağı eksik salataya yada sarımsağı olmayan cacığa, ne bileyim daha nelere benzer ama , çok kötü bir şey olduğu kesin.Demek ki  öfke kontrolunu  yeride ve doğru olarak yapamayınca, ne sonuçlar doğuracağının canlı bir örneğini pazar akşamı gördük .İddaa ediyorumki maç eğer  seyircili oynansaydı, minimum 10 bin taraftarının muhteşem desteğiyle biz Uşaksporu baskı altına alır ve bu maçı kazanabilirdik.Maça  gelince, dengeli başlayan oyunda kısa sürede ipleri eline alan takımımız,Hamza,iki Buraklar ve Sefa nın yanı sıra 2 bekinde iyi bindirmeleri  ile oyunu karşı alana yıktı ve  akabinde  Hamzanın düşürülmesiyle kazanılan penaltı sonucu Burak S.ile öne geçti.Skor üstünlüğünü yakalayan takımımız,rakibi baskı altına alacağına ,ne  olduysa birden frene bastı ve oyunu rölantiye aldı.İlk yarının sonlarına doğru biraz hareketlenen takımımız, 45.dakikada gördüğünü hemen çalan hakemle, ikinci penaltıyı da kazandı.Topun  başına yine Burak S. geçti  ama tribünde hepimizi bir endişe aldı.Ben dahil birkaç arkadaşım, penaltıyı Hamza veya bir başka oyuncunun kullanmasının daha doğru olabileceğini düşünürken Burak S.çoktan  topu kaleciye nişanlamıştı bile.Bu gibi durumlarda oyuncunun psikolojik durumu çok önemlidir ve “ya kaçırırsam ne olur” sendromuna girebilir.Nitekim kaçan penaltının  netices,i maç sonunda çok ağır oldu.Halbuki soyunma odasına 2-0 la gidebilseydik,durum çok farklı olabilirdi. Havanın  çok sıcak ve  nemli olmasıyla ikinci yarıda  erken yorulan takımımızda, oyuncu değişikliklerin çok geç yapıldığı kanaatindeyim.Bunun tam tersini yaparak erken ve yerinde değişikliklerle oyuna  hakim olan Uşak takımı,  önce beraberliği,son dakikadada galibiyete uzanırken,5 topununda direkten döndüğünü göz ardı etmemek lazımdır.Neyse bu yaşananların tümü bize ders olurda, inşallah bunlardan  olumlu bir ders çıkarırız.     

                      22 sene evvel, yoktan var ettiğimiz ve elimizde büyüttüğümüz, o zamanki adıyla Körfez Belediyespor, şimdiki adıyla Kocaeli Birlikspor,2.Türkiye liginin son 2.sezonunda play-off’a kalmayı başardı.Evvelki sene çeyrek  finalde Gümüşhanespor ‘a,  geçen sene ise yarı finalde Erzurumspor’a(ki o Erzurumspor şuan 1.ligde)elenen takımımız, zaten mali açıdan sıkıntı içinde bu başarıyı sağlamışken,  maalesef bu sene hemen hemen  tek başına kalan başkan Erhan Yılmaz, geçen seneki kadrodan sadece ve sadece 2 kişi   kalmasına rağmen, onurlu bir şekilde sahaya  17-18-19 yaşındaki mangal yürekli ve oynamaya aç gençlerle çıkarak,beklide bazı  kişi yada kuruluşlara da isyanını duyurmaya çalışıyordu.Sezon başında Beşiktaş’ın rezerv takımı olacağı, adınında “Anadolu Kartalları” olacağı lanse edilen kulüple ilgili son durumu bilemediğim için, yorum yapmak doğru olmaz.Ama bu hafta sonu özel  bir nedenle, sadece ilk yarısını seyredebildiğim gençlerin onurlu mücadelesine hayran kaldım.Sezon başında şampiyonluk adayı olarak  gösterilen Etimesgut Bld.gibi takımı  yenme başarısını gösteren takımımızı candan yürekten kutluyor ve sonuç ne olursa olsun, bu dik duruşun her maçta sergileneceğinede yürekten inanıyorum.Son olarak, 2.ligde tek takımımızın olduğunu,O da küme düşerse, buraya tekrar gelmenin ne kadar meşakkatli olduğunu, tüm Kocaeli spor kamuoyuna hatırlatmayı, kendime öz be öz bir Kocaeli evladı olarak borç bilirim.Neticeyi  hepberaber bekleyip göreceğiz.

                                            

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