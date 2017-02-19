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SES’te Bektaş ve Etiler başkan seçildi

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SES’te Bektaş ve Etiler başkan seçildi
KESK’e bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın (SES) 9’uncu olağan kongresinde getirilen eş başkanlık sistemi ile Gökhan Bektaş ve Nilay Etiler seçildi.

KESK’e bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) 9’uncu olağan kongresini sendika binasında yapıldı. Kongrede 2 dönemdir Şube Başkanı olan Mustafa Yıldız, yeniden aday olmadı. Yapılan kongrede SES Genel Merkezi tarafından yapılan tüzük değişikliği ile eş başkanlık sistemi getirildi. Bu değişiklik sonrasında KOÜ Tıp Fakültesi’nde laborant olan Gökhan Bektaş ve Nilay Etiler sendikanın yeni başkanı seçildiler. 86 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongre sonucunda 7 yönetim kurulu üyesi, 5 denetin kurulu üyesi, 5 disiplin kurulu üyesi, 6 üst kurul delegesi seçildi.

 

SİZLER KARDELEN ÇİÇEĞİSİNİZ

Kongrenin Divan Başkanlığı’nı Güner Kizir yaparken, yardımcılıklarını ise Selma Polat ve Hüseyin Gülsever üstlendi. Kizir yaptığı konuşmada, “SES, KESK’in yaramaz çocuğu gibidir. İçinde bulunduğumuz süreç yeniden yapılandırma sürecidir. Bu süreç önem arz etmektedir. Bin bir emekle var ettiğimiz sendikalarımız bitirilmekte ve birbirine düşürülmekte. Oldu bitti ile ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır. Mütevazi bir kongre yapıyoruz. Biz isteriz ki çok geniş katılımlı olsun. Ancak 15 Temmuz darbe dedikleri, darbe mi? hala daha muamma olan süreç, nerdeyse taş üstüne taş koymamaktadır. Zıvanadan çıkmış durumdadır. Şemsiye olan, sendikasına sahip çıkan, işten atılmaya dair sendikasına çıkan herkesi selamlıyorum. Sizler karda açan Kardelen çiçeğisiniz” diye konuştu.

 

BİRBİRİMİZE İNANDIK

Kongrenin açılış konuşmasını Mevcut Başkan Mustafa Yıldız yaptı. Yıldız, “3 yıllık süreçte sendikal faaliyetlerin yürütülmesini üstlendim. İçinde bulunduğumuz en karanlık süreçte çaba verdik. Çocuk tecavüzleri, işsizlik, hayvan katliamlarına karşı savaştık ama maalesef başarılı olamadık. İhraç edilen yoldaşlarımıza sahip çıkmak için sendikanın ne olduğunu dosta düşmana gösterdik. Direndik ve birbirimize inandık. Biliyoruz ki en sonunda biz kazanacağız. Türkiye’nin ihtiyacı tek adamlık değil, demokrasidir. Demokrasi için mücadele edeceğiz. Diktatörlüğe ‘hayır’ diyeceğiz” açıklamasında bulundu. Serkan BORLAK

 

YÖNETİM KURULU: Nilay Etiler, Hatice Güldüren, Rahşan Güler, Leyla Sakın, Suna Bağuş, Sezar Yıldırımer, Gökhan Bektaş.

DENETİM KURULU: Murat Harata, Gülcan Özcan, Mustafa Yıldız, Mustafa Yıldızaç, Nadide Toker.

DİSİPLİN KURULU: Gülay Güleser, Meryem Çelik, Perihan Aliz, Aynur Ayhan, İsa Arpacı.

ÜST KURUL DELEGELERİ: Murat Harata, Aysel İncedere, Mustafa Yıldız, Suna Bağuş, Leyla Sakın, Gükay Güleser.

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