Sevgili skor-severler…

Hakan Yağcıoğlu

Kocaelispor kazandı…

Pembe rüyalar alemindeyiz…

Her hafta bir hoca değiştirsek demek ki, her hafta maç kazanacağız, sezon sonunda da 29 hoca daha değiştirirsek şampiyonuz…

100’de yüz başarıyla takımını alıp, bırakan Aydın Günaydın, Tarihimize altın harflerle yazılırken, Fatih Kavlak da yüzde yüzü yakalayarak tarihe geçti…

Ne de olsa burası Türkiye…

Biz Hatice’ye değil…

Neticeye bakarız…

Sıkıysa takım kötü gitsin…

Bakın neler oluyor?..

Sayın skor-severler!..

Destek lazım... Sabır lazım...

Demecim aynı…

Rahmetli Kayahan’ın şarkısında ‘Adresim aynı’ dizesindeki gibi, bizim hocalar da yöneticiler de maçlardan sonra aynı demeçleri vermeye bayılıyorlar…

Yok “Top bizi sevmedi”… (Nasıl sevecekse)…

Yok “Şans bizden yana değildi”… (Nasıl bir şanssa)…

Yok “Her maç zor”… (Sanki biz bilmiyoruz)…

Kazanan, keyifli keyifli konuşup, takımını arş-ı ala’ya çıkarır…

Kaybeden ise şanssızlığa, topa, hava şartlarına sığınır…

Geçen bir yıl boyunca, balhaneye en çok sığınma hakkı bulunan Ümit Metin Yıldız dışında, bahane üretmeyen hocaya rastlamadım…

Olan Türk futboluna oluyor elbette…

Gerçekleri saklayıp, yalanlara sığındıkça…

Tebrikler Fatih Kavlak…

Ne olursa olsun, tabii ki hakkını yememek lazım…

Değişiklikler aynı…

Kadro aynı…

Kondisyon aynı…

Kavlak taze kan olarak geldi, ilk maçında, hem de deplasmanda ilk galibiyetini aldı…

3-4 günde bir takımı sahaya çıkarmak tabii ki kolay bir meziyet değil…

Dedim ya…

Benim zeytin hikayesi bu…

Temel zeyline çatalı batıramamış, uğraymış uğraşmış, bakmış olmuyor, garsonu çağırmış, garson tek batırışta çatalla zeytini avlamış… Temel de “Ben yormasaydım zor yakalardın” demiş…

Takımı hazırlayanlara buradan bir kez daha teşekkür etmek lazım…

Nitekim yönetim de bu teşekkürü sunarak jest yaptı…

Fatih hoca da böyle yapacaktır umarım…

Tebrikler Fatih Kavlak hoca…

Yola devam…

Direnin…

Yönetim kurullarına sesleniyorum…

Futbolcu, çok çalıştıran hocayı sevmez…

Katakulli ile gönderir…

Yönetim kurulları içerisinde ötelenen, kenara itilen bazı yöneticiler, başkana ve yardımcılarına sesini yükseltmek için futbolcuyla iş birliği yapar…

Hocanın biletini keser. Ya da yönetimi istifaya davet ettirir…

Sadece ego ve dolayısıyla onu tetikleyen rant için…

Bu kentte son iki sezondur hocalar konusunda yönetimler dirayetli bir çıkış gösteriyor…

Kutluyorum ve devamını diliyorum…

Sonuç ne olursa olsun, sizin bizzat imza attırdığınız hocaların arkasında durun!..

Çarkı kırın…

Öfkelenin…

Stephan Hessler’in dünyada en çok satan kitaplar listesindeki bu incecik kitabını okudum…

Öfkelenme hakkımı kullanmayı öğrendim…

Evet öfkelenin…

Takım kaybederse hocaya öfkelenin…

Yönetime öfkelenin…

Futbolcuya öfkelenin…

Bu sizin en doğal hakkınızdır…

Amaaaaaaa…

Bir noktaya kadar…

Adamın anasına avradına küfretmeyin…

Empati yapın…

Karşıt görüştekine saldırmayın…

Dinleyin!..

Ama itiraz hakkınızı sonuna kadar savunun…

Ölçüleri aşmadan!..