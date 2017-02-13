Mesut Akbulut

Bugün 14 Şubat…

Sevgililer Günü…

Peki Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı?

İşte cevabı…

3. yüzyılda Roma İmparatoru II. Claudius her erkeğin asker olmasını istiyordu. Her erkeğin asker olmasını sağlamak için tüm imparatorlukta evliliği yasaklamıştı. II. Claudius imparatorlukta Hıristiyanlığı da yasaklamış ve Hıristiyanlar için ölüm emri çıkarmıştı.

Bu emre uymayanlar arasında sonradan aziz olarak anılacak olan Valentinus vardı.

Valentius Hıristiyan olduğu için yakalanmış ve hapse atılmıştı. Hapishane gardiyanlarından biri Hıristiyanlar arasında anlatılan mucizelere inanarak kardeşi olan doğuştan gözleri görmeyen Julia'yı, gözlerini açabilir umuduyla Valentinus'un yanına gizlice getirdi. Julia zeki ve güzel bir kızdır. Valentinus'u ziyaretleri sayesinde Roma tarihi, doğa ve Hıristiyanlık konularında pek çok şey öğrenir. Bu ziyaretlerden birinde Julia sorar:

- "Valentinus, Tanrı gerçekten dualarımızı duyar mı? Her sabah ve her gece ne için dua ettiğimi biliyor musun? Görebilmek için dua ediyorum, senin bana anlattıklarını görmeyi çok istiyorum."

Valentinus;

- "Tanrı bizim için en iyi olanı yapar, yeter ki buna inanalım."

Beraberce duaya başlarlar. Birden hücrenin içersi altın renkli bir ışıkla aydınlanır ve Julia haykırır;

- "Valentinus, görüyorum, görüyorum."

Ertesi gün Valentinus'un ölüm emri gelir, Aziz Julia'ya son bir not yazar, Tanrı'ya hep yakın olmasını öğütler ve notun altını "Senin Valentine'ından" diye imzalar. Mektup, ertesi gün Julia'ya ulaşır, o günün tarihi 14 Şubat 270'dir

Valentine Claudius'un hükümdarlığı zamanında Roma'da yaşayan bir papazdı. Kendisi gibi papaz olan Aziz Marius ile birlikte Claudius'un yasağına rağmen gizlice çiftleri evlendirmeye devam etti. Ancak imparator bu durumu bir süre sonra öğrendi. Aziz Valentine insanları evlendirmeye devam ettiği için tutuklandı ve yaptıklarının cezası olarak sopa ile dövülerek öldürüldü. MS 270 yılının 14 Şubat günü Hıristiyan şehitliğine gömüldü.

Aradan 226 yıl geçtikten sonra Vatikan, Valentin'e "aziz" unvanı vermiş. Valentin'in ölüm günü, böylece Sevgililer Günü olmuştur.

Türkiye'de Sevgililer Günü

Osmanlı devleti içerinde kutlanılması kabul edilmemiş olan sevgililer günü toplumumuz tarafından geç tanınmıştır. Cumhuriyet dönemine kadar kutlanılması normal karşılanmayan 14 Şubat Sevgiler Günü kutlaması, Cumhuriyetin ilanından( 1923) itibaren küçük çaplıda olsa kutlanılmaya başlanılmıştır. Merkez sosyete içerinde bulunan bireylerin eşlerine veya sevgililerine aldıkları küçük hediyelerle sevgililer günü yaygınlaşmaya başladı. Basılı haber kaynaklarının artması ile ülke genelinde kutlanır bir hale gelmiştir. Radyo skeçleri ve televizyon yayınları ile sevgililer günü 1960 yıllardan sonra ülkemizde tamamen yaygın bir hale gelmiştir. 80’li yıllarda tamamen televizyon etkisinde kalan sevgililer günü kutlaması reklamlarla herkesi kendisine çeken bir yapıya kavuşmuştur. 2000 yılından itibaren ise sadece sevgililer arasında değil artık 70 yaşında olan dede ve nineler arasında da sevgililer günü kutlanmaya başlamıştır. Bazı kesimler tarafından şiddetle karşı çıkılan sevgililer günü tüm görkemiyle sevgiliye yakışır bir şekilde kutlanmaya devam edilmektedir.

Sevgililer Günü adetleri!

Sevgililer Gününde hemen herkes sevgililerine veya eşlerine bu günün ruhu ile bütünleşen, karşı tarafa sevgilerini anlatan hediyeler verir. Bu hediyelerin başında çiçekler ve çikolata gelir.

Sevgililer Gününü çiftler genellikle baş başa geçirirler. Baş başa gidilen romantik bir yemek ya da evde hazırlanan romantik bir sofra en yaygın kutlamalardandır.

Çiftler, Sevgililer Günü'nün gecesinin de özel olması için çaba gösterirler. Kimi çiftler, bu güne has, cinselliği ön plana çıkarıcı kıyafetler ve iç çamaşırları alırlar. En çok tercih edilen renk, tutkuyu sembolize eden kırmızıdır.

Bunların yanı sıra, Sevgililer Günü çok sayıda evlenme teklifinin de gerçekleştiği bir gündür.

Çağımızda Sevgililer Günü Kutlamaları

Sevgililer gününe özel basılmış kartlarla kutlanmaya başlayan sevgililer günü; zamanla değerini artıran hediyelerle kendisini diğer özel günlerin bir adım önüne geçirmiştir. Sevgililer günü etkinlikleri her yılın şubat ayı içerinde kutlanılması sebebi ile birçok yerde kar yağışı sembolleri ile bütünleşmektedir. Genel olarak ülkemizde sevgililer günü; en çok evlenme teklifi yapıldığı gün olarak da yerini almıştır. Bazı kırgın sevgililerin birbirini affetme günü olarak değerlendirdikleri bu gün barıştırma yönü ile de önem kazanmıştır. Sevgilisi olan kişiye sevgisini gösterme fırsatı tanıyan 14 Şubat Sevgililer Günü; artık toplumumuz tarafından tamamıyla benimsenmiştir. Sizler de sevgililer gününde eşinize veya sevgilinize sevginizi göstermek için ona özel küçük hediyeler alabilirsiniz. Sadece hediye ile kalmayıp bu özel günde romantik bir yemek organizasyonu unutmayın. Ayrıca son bir not, bugünün rengi kırmızıdır.

Arabistan’da Sevgililer Günü yasak!

Suudi Arabistan'da resmi olarak da Sevgililer Günü kutlamasında kullanılan ürünlerin satışı yasaklanmış.

14 Şubat şiiri

Bugün 14 Şubat bazıları için bir büyük heyecan,

Bazıları için hüsran.

Kimi için sevdiklerine sevgisini paylaşmak için çok,

Anlamlı bir gün.

Kimi için keşkelerle ya da hayallerle hüzünlü,

Anlamsız bir gün.

Birde tabii ki yeni ayrılanlar ya da bir sene önceki,

14 Şubat’ı arayanlar ya da sevdiklerine kavuşamayanlar,

Belki kalplerinden bir kırmızı gül,

Belki sadece gözlerinin içine bakıp: Seni Seviyorum

demek isteyenler…

Acaba Sen hangisindensin?