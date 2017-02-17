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Sevgililer Günü’nde dünya evine girdiler

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Sevgililer Günü’nde dünya evine girdiler
Serap ve Yunus çifti, nikah tarihlerini Sevgililer Günü’ne denk getirerek daha özel bir günde dünya evine girmenin mutluluğunu yaşadı.

Sevgililer Günü’nü daha da özel bir tarih haline getirmek isteyen çiftler, aylar öncesinden randevu alarak nikah dairelerine akın etti. Serap ve Yunus çifti de bu özel günde nikah kıyarak dünya evine girdi. Gölcük Kongre Sarayı Nikah Salonunda gerçekleştirilen törende Zekiye ve Mustafa Sütçü çiftinin biricik kızları Serap ile merhum Hafize ve İbrahim Yılmaz çiftinin yakışıklı oğulları Yunus ile bir ömrü birlikteliğe evet dedi.

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