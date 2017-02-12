Sevgililer Günü’ne özel konser!

Sevilen pop sanatçısı Sinan Akçıl yarın Sevgililer Günü’ne özel Kocaeli’nin eğlence, yaşam ve buluşma merkezi 41 Burda AVM’de hayranlarının karşısına çıkacak

Kocaeli’ye yeni bir soluk getiren 41 Burda AVM, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde tüm çiftleri romantik müziğin sevilen sesi Sinan Akçıl ile buluşturuyor. Sinan Akçıl yarın saat 18.30’da başlayacak imza gününün ardından, en güzel aşk şarkılarını 41 Burda AVM’de ziyaretçileri için söyleyecek.

SÜRPRİZ HEDİYELER

Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen ve açıldığı günden itibaren Kocaeli’nin alışveriş, yaşam ve buluşma merkezi haline gelen 41 Burda AVM’nin Sevgililer Günü sürprizleri bununla da bitmiyor. 10-14 Şubat tarihleri arasında 41 Burda AVM’den 100 TL ve üzeri alışveriş yapıp ‘Aşk Oku’ oyununa katılanlar, Sevgililer Günü’ne özel sürpriz hediyeleri kazanma şansı yakalıyor.