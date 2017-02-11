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Sevgililere özel indirimler Pierre Cardin Home’da

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Sevgililere özel indirimler Pierre Cardin Home’da
Ocak ayında nişanlılara özel indirimler yaparak dikkatleri üzerine çeken Pierre Cardin Home İzmit, Şubat’ta sevgililere özel bir kampanya hazırladı.

Şubat ayı süresince 2016 fiyatlarıyla satış yapacak olan Pierre Cardin Home İzmit, evlenenlere veya evini yenileyenlere yeni tasarım ürünlerini görücüye çıkardı. Sevdiklerinize özel tasarımlarla hazırlanan yatak örtüleri, fincan takımları,  bornoz takımları hediye etmek isterseniz Pierre Cardin Home İzmit sizi bekliyor.

 

1941’DEN BERİ İZMİT’TE

İzmit’te kişiye özel çeyiz paketi yapma özelliğine sahip tek firma olan Pierre Cardin Home İzmit;  ev tekstili, mutfak, banyo, züccaciye grupları ile hanımların beğenisini topluyor. 1941’den beri İzmit’te hizmet veren Kocaeli’nin sevilen markası Hamit Kumaş’ın 3. Mağazası olan Pierre Cardin Home İzmit, Alemdar Caddesi Soydan İş Merkezi Türk Telekom karşısında.

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