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Sevilen öğretmenin evine de bu yöntemle girdiler

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Sevilen öğretmenin evine de bu yöntemle girdiler
İzmit Hacı Hasan Mahallesinde bir eve giren hırsız ya da hırsızlar evdeki bir miktar para, kıyafet, fön makinesi ve saç düzleştiricisini çaldıktan sonra olay yerinden kaçtı.

İzmit Hacı Hasan Mahallesi Yukarı Pazar Caddesinde bulunan Halk Apartmanına giren hırsız ya da hırsızlar girdikleri daireden bir miktar para, kıyafet, fön makinesi ve saç düzleştiricisini çaldıktan sonra olay yerinden kaçtı. Eğitim sektöründe geniş bir çevre tarafından tanınan ve geniş öğrenci kitlesi tarafından sevilen öğretmen Salih Tekin hırsızların mağduru oldu. Akşam saatlerinde eve gelen Tekin’in eşi evine hırsız girdiğini fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri evde incelemelerde bulundu.

 

Kilitsiz kapıyı kartla açmışlar

Hırsız ya da hırsızların dairelerin tek tek ziline bastıktan sonra boş olan daireleri tespit ettiği ve Salih Tekin’e ait olan dairenin kilidini kartla açtıktan sonra içeri girdikleri tespit edildi. Hırsız ya da hırsızların evdeki bir miktar paranın yanı sıra saç düzleştiricisi, fön makinesi ve kadın elbiseleri çaldıktan sonra olay yerinden kaçtıkları tespit edildi. Evine hırsız giren Salih Tekin ise bina sakinlerinin tanımadıkları insanlara kapıyı açmamaları gerektiğini belirterek daire kapılarını mutlaka kilitledikten sonra evden çıkmaları gerektiği uyarısında bulundu. Nuri AKÇAHARMAN

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