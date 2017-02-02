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Sevim Bozkurt vefat etti

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Sevim Bozkurt vefat etti
İzmit Akçakoca Mahallesi Topçu Çeşme Sokak adresinde ikamet eden emekli memur Hüsamettin Bozkurt’un eşi Sevim Bozkurt (79) kalp ve böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti.

Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Sevim Bozkurt’un cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.

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