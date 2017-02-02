Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Sevim Bozkurt’un cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Sevim Bozkurt vefat etti
İzmit Akçakoca Mahallesi Topçu Çeşme Sokak adresinde ikamet eden emekli memur Hüsamettin Bozkurt’un eşi Sevim Bozkurt (79) kalp ve böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti.
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