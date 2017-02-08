Bir ömür birlikteliğe evet diyen çift oldukça mutlu görünüyordu.Körfez eski Belediye Başkanı Erhan Yenilmez’in yeğeni Umut Yenilmez, Sevinç ile dünya evine girdi. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ın nikahlarını kıydığı çift, oldukça mutlu görünüyordu. Genç çifte evlilikle ilgili nasihatlerde bulunan Başkan Baran daha sonra nikâh cüzdanını takdim etmesi için nikah şahidi olan Erhan Yenilmez’e verdi.
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Sevinç ile Umut dünya evine girdi
Körfez eski Belediye Başkanı Erhan Yenilmez’in yeğeni Umut Yenilmez, Sevinç ile hayatını birleştirdi.
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