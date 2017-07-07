'Adalet Yürüyüşü'nün Dilovası ile Gebze arasındaki bölümüne, merhum Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü ile eski Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek de katıldı. İnönü ve Zeybek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında yürüdü. Kemal Kılıçdaroğlu, yürüyüş sırasında Sevinç İnönü'nün elinden tutarak birlikte yürüdü.
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Sevinç İnönü ve Nanık Kemal Zeybek yürüyüşe katıldı
Sevinç İnönü ve Nanık Kemal Zeybek de yürüyüşe katıldı
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Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim