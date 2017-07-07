  • BIST 100.627
  • Altın 142,592
  • Dolar 3,6183
  • Euro 4,1307
  • Kocaeli : 17 °C
  • İstanbul : 23 °C
  • Sakarya : 17 °C

Sevinç İnönü ve Nanık Kemal Zeybek yürüyüşe katıldı

»
Sevinç İnönü ve Nanık Kemal Zeybek yürüyüşe katıldı
Sevinç İnönü ve Nanık Kemal Zeybek de yürüyüşe katıldı

'Adalet Yürüyüşü'nün Dilovası ile Gebze arasındaki bölümüne, merhum Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü ile eski Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek de katıldı. İnönü ve Zeybek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında yürüdü. Kemal Kılıçdaroğlu, yürüyüş sırasında Sevinç İnönü'nün elinden tutarak birlikte yürüdü.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Adalet Buluşması, böyle yapılacak06 Temmuz 2017 Perşembe 15:30
  • Yürüyüşe tepki! "HDP'nin olduğu yerde yokuz"06 Temmuz 2017 Perşembe 15:03
  • AKP'de gündem: Kongreler06 Temmuz 2017 Perşembe 14:03
  • CHP Kocaeli, bu ayıptan bakalım ne zaman kurtulacak?06 Temmuz 2017 Perşembe 13:15
  • "Ez kafirleri, cennette huriler seni bekliyor"06 Temmuz 2017 Perşembe 12:14
  • Adalet Yürüyüşü'ne işçilerden protesto06 Temmuz 2017 Perşembe 11:55
  • Kılıçdaroğlu için dağı taşa kırmızı halı serdiler!06 Temmuz 2017 Perşembe 11:31
  • Üst düzey güvenlik ile yürüyüş 22. gününde06 Temmuz 2017 Perşembe 10:14
  • Kılıçdaroğlu, Yahya Kaptan'ın mezarı başında06 Temmuz 2017 Perşembe 09:10
  • Adalet Yürüyüşü’nde biten 21. günün ardından...05 Temmuz 2017 Çarşamba 19:00
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim