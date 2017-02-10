Sevindik: Hakemi geçemedik

Bölgemizde boks sporunun öncü kulübü olan Sevindikspor, Isparta’da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nda hakem kurbanı oldu.

29 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada Samet Gümüş 48 kiloda Türkiye 2’incisi olurken, Paşa Akduman ise 54 kiloda Türkiye 3’üncülüğünü elde etti. Ancak şampiyonada boksörlerimiz birbirinden güzel maçlar çıkarmalarına rağmen, şampiyonluklarının hakemlerin yanlı tutumları nedeniyle engellendiği iddia edildi. Sevindikspor’un kurucusu ve baş antrenörü Mürsel Sevindik, bariz hatalar yapan hakemleri Boks Federasyonu’na şikayet etti.