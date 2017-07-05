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Seyir tepesi projesi hızla devam ediyor

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Seyir tepesi projesi hızla devam ediyor
Dilovası Belediyesinin ilçe merkezinin kuş bakışı izlenebildiği Diliskelesi Tepesine kazandıracağı seyir tepesi projesi tüm hızıyla devam ediyor.

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar’ın tamamlanan alt yapı yatırımlarının ardından seçim beyannamesinde sözünü verdiği ilçenin adeta ​​​​yaşam alanı olabilecek seyir tepesi projesinde çalışmalar devam ediyor.

 

SEYİR TEPESİ BULUŞMA ADRESİ OLACAK !

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Seyir Tepesi projesinde, "Vatandaşların rahatça nefes alarak dinlenebileceği bir ortam oluşturmayı hedeflenirken proje ile sosyal alanlarıyla Dilovası ile birlikte Kocaali’nin ilçelerinin buluşma noktası olacak." dedi.

 

60 GÜNDE TAMAMLANACAK 

Diliskelesi Mahallesinde 2,5 dönümlük arazi üzerinde muhteşem manzarasıyla yapımına başlanan Seyir Tepesi projesi projesinin 60 günde tamamlanacak.

 

SEYİR TEPESİ ALANINDA YOK YOK !

Seyir tepesi projesi ile ilgili daha önce açıklamalarda bulunan Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, “Seyir Tepesi Dilovası’nın en büyük eksiklerinden biriydi. Yapımına başladığımız bu projenin sonuca ulaştığında Dilovalı vatandaşlarımızın haricinde çevre ilçe ve illerden de insanlar buraya gelecek ve huzur dolu gün geçirecekler. Seyir Tepesi projesinin içinde sosyal donatı alanları, çocuk oyun grupları, kamelyalar, piknik yerleri, büfeler, Kâffe şeklinde dizayn edilecek." dedi.

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