Seymen Koleji öğrencilerinden dört dörtlük başarı

Özgür Pencere 2017 Çocuk/Genç Kalem Öykü Yarışması’nda Seymen Koleji’nin dört öğrencisi Türkiye derecesi aldı

Bu sene 13’üncüsü düzenlenen Özgür Pencere 2017 Çocuk/Genç Kalem Öykü Yarışması’nda Seymen Koleji’nin dört öğrencisi Türkiye derecesi aldı. Yarışmanın değerlendirmesi onursal jüri üyeleri; Gülten Dayıoğlu, Muzaffer İzgü; incelemeleri ise elemeye farklı bakış getiren Prof. Dr. Aysu Erden, Doç. Dr. Necdet Neydim, Feyza Hepçilingirler, Zeynep Aliye, Kezban Şahin Taysun tarafından yapılarak sonuçlar yarışmanın web sitesinde açıklandı.

GURUR KAYNAĞI OLDULAR

Özel Seymen Ortaokulu ve Anadolu Lisesi olarak Türkiye genelinde 500 civarında öykünün yarıştığı Özgür Pencere Çocuk/Genç Kalem Öykü Yarışması’nda her düzeyde dört ödülle büyük bir başarı elde eden öğrenciler gurur kaynağı oldu. Lise düzeyinde 10/C sınıfı öğrencisi Asya Yılmaz, "Son Hatıra Bu Olsun" adlı öyküsüyle jüri özel ödülüne; 6.sınıf düzeyinde 6/A sınıfı öğrencisi Doğa Kılıç, "Atatürk ve Ben" adlı öyküsüyle üçüncülüğe; 5. sınıf düzeyinde 5/F sınıfı öğrencisi Arda Öz "Yaralı Yürek" adlı öyküsüyle dil ve anlatım ödülüne; 7. ve 8. sınıf düzeyinde ise 7/D sınıfı öğrencisi Ilgaz Doğa Sevinç, "Ukalalar" adlı öyküsüyle üçüncülüğe layık görüldü.

12 MAYIS’TA ÖDÜL TÖRENİ

Dereceye giren öğrenciler, 12 Mayıs Cuma günü İzmir Özel Gelişim Koleji kampüsünde yapılacak olan ödül töreninde taçlandırılacak. Ayrıca öyküleri ‘Penceremde Öykü Var! 13’ isimli kitapta yayımlanacak. Özel Seymen Eğitim Kurumları Türkçe Edebiyat Bölümü Zümre Başkanı Mehtap Uzun, “Seymen ailesi olarak dereceye giren tüm öğrencilerimizi kutluyor, öğrencilerimize yazma serüvenlerinde başarılar diliyoruz” dedi.