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Seymen Koleji’nde 100. gün coşkusu

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Seymen Koleji’nde 100. gün coşkusu
Seymen Koleji Anasınıfı minik öğrencileri, eğitimdeki 100. günlerini öğretmenleri ile birlikte şenlikli bir şekilde kutladı

Özel Seymen Eğitim Kurumları, eğitim alanındaki kalitesini çeşitli etkinliklerle pekiştirmeye devam ediyor. 2016-2017 eğitim-öğretim yılının başlangıcından bugüne kadar geçen yüz günde Seymen Koleji Anasınıfları öğrencileri, yaptıkları çalışmaları 100. Yıl etkinliği kapsamında sergilediler.  

 

100 METERYAL KULLANDILAR

Seymen Koleji anasınıflarından sorumlu müdür yardımcısı Özlem Karsak, öğrencilerinin hem eğitim, hem de sosyal alanda gelişebilecekleri pek çok etkinliği desteklediklerini belirtirken, sevimli minikler de aileleri ile birlikte 100 materyal kullanarak hazırladıkları etkinlikleri okulda sergileyerek eğitimde 100. günlerini doldurmanın mutluluğunu yaşadı.

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