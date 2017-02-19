Seymen Koleji’nde 5. Veli Sempozyumu

Özel Seymen Eğitim Kurumları Rehberlik Servisinin düzenlediği “Anne Baba Olarak Aynaya Bakma Zamanı” konulu 5. Veli Sempozyumu konusunda uzman eğitimciler tarafından üç oturumda gerçekleştirildi

Özel Seymen Eğitim Kurumları Rehberlik Servisinin düzenlediği “Anne Baba Olarak Aynaya Bakma Zamanı” konulu 5. Veli Sempozyumu geçtiğimiz hafta sonu İzmit Rahmi Seymen yerleşkesinde gerçekleşti. İlimizin en köklü eğitim kurumlarından olan Seymen Koleji önceki yıllar başarıyla gerçekleştirdiği sempozyumun beşincisini de yoğun bir katılımla gerçekleştirdi. Farklı içeriği ve uygulayış biçimiyle Kocaeli’de ilk kez Özel Seymen Eğitim Kurumları tarafından uygulanan sempozyum, on ayrı atölyede, konusunda uzman eğitimciler tarafından üç oturumda gerçekleştirildi.

HEDİYELER VERİLDİ

İlkokul Müdür Yardımcıları Özlem Karsak, Ayşegül Yılmaz, Ortaokul Müdür Yardımcısı Tuğba Ural, Rehber Öğretmenler Gülşah Büyüktombak, Nagehan Gencer, Melis Öztopçu, Sinem Mert ve Eylül Özakyol tarafından düzenlenen sempozyum sonunda, İlkokul Müdürü Yasemin Demirkol, Anadolu Lisesi ve Ortaokul Müdürü Ercan Demir konuşmacılara sertifika ve hediyelerini vererek teşekkür ederken, “25 Şubat Cumartesi günü Darıca Ayşe Seymen Yerleşkesinde yine uzman eğitimciler tarafından yapılacak olan sempozyuma katılmak isteyen velilerimizi bekliyoruz” dedi.