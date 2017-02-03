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Sibel Moralı, “Mesleki Yeterlilik Belgesi”ni anlattı

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Sibel Moralı, “Mesleki Yeterlilik Belgesi”ni anlattı
Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı üye ziyaretlerine devam ediyor.

Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı ve 15. Komite üyeleri Latif Hürtürk, Recep Öztürk, ve Hasbi Kökçan ile birlikte Körfez Ticaret Odası üyesi 12 inşaat firmalarını gezdi. Gerçekleştirilen ziyaretlerde oda faaliyetleri sektörle ilgili gerçekleştirilecek fuarlar ve mesleki yeterlilik belgesiyle ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Oda ve oda üyesi firmalar açısından önemli katkıların sağlandığı üye ziyaretlerine hız veren KTO, inşaat sektörüyle yaptığı istişarelerde bu iş kolunu daha yakından tanıma fırsatı buldu.

 

MESLEKİ YETERLİLİK ZORUNLULUĞU ANLATILDI

Gerçekleştirilen ziyaretlerde ana gündem maddesi inşaat firmalarını yakından ilgilendiren mesleki yeterlilik belgesinin zorunluluğu oldu. Konuyla ilgili bilgilendirmelerde bulunan Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Moralı ‘’İnşaat sektöründe çalışan işçiler Mesleki Yeterlilik Belgesi almadıkları takdirde kendi meslek dallarında çalışamayacaklar. Mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirilen meslekler içerisinde yer alan inşaat sektöründe çalışan işçiler, öncelikle kameralar karşısında teorik sınava alınıp sonrasında ise şantiyede uygulamalı sınava alınacak Biz Körfez Ticaret Odası olarak bu belgeyi almak zorunda olan üyelerimize gerekli bilgilendirmeleri ve gerekli kolaylıkları sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz’’ dedi.

 

MEMNUNİYETLE KARŞILANIYOR

Körfez Ticaret Odası’nın önem verdiği üye ziyaretleri yaklaşık iki aydır sürüyor. Tüm meslek komitelerindeki iş yeri tek tek gezilerek oda ve oda çalışmalarıyla ilgili bilgiler veriliyor. Duyurular ve yeni yasal düzenlemelerinde anlatıldığı bu ziyaretlerde esnafın ve firma yetkililerinin kendi iş kollarıyla ilgili sıkıntıları not alınıyor. Ziyaretlerin ardından gezilen meslek komitesi üyeleri tek tek yeniden aranarak memnuniyet ölçümü yapılıyor. Bu ölcümlerde bir rapor haline getiriliyor. 

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