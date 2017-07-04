Sıcak hava, hayvanları bile etkiledi!

Duyarlı vatandaşlar tarafından yetkililere teslim edilen hayvanlar hayata yeniden tutundu

Kocaeli’ de vatandaşlar tarafından sokakta bulunan ve uçamayacak durumda olan martı ve baykuş, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından hayata döndü. Martı ve Baykuş Büyükşehir ekipler tarafından Kandıra yolu üzerinde bulunan Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi. Martının ve Baykuşun sıcak havalardan etkilendiği tespit edildi.

KOL KANAT GERİYOR

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, sadece sokak hayvanlarına değil, bir şekilde yaralanmış diğer hayvanlara da kol kanat geriyor. Bu kapsamda duyarlı vatandaşlar tarafından yolda bulunan martı ve baykuş da Merkez tarafından sahiplendi.

İLK TETKİKLER YAPILDI

Merkeze getirilen iki hayvan, uzman veterinerler tarafından acil bir şekilde kontrolleri yapıldı. İlk tetkikleri yapılan martının sağlık durumu hakkında incelemeler yapıldı. Yapılan incelemenin ardından sıcaktan bayıldığı anlaşılan martının tedavisi yapıldı. Durumu gözlemlenen martı sağlığına kavuşana kadar misafir edileceği alana götürüldü.

SICAKTAN ETKİLENDİĞİ ANLAŞILDI

Baykuş’ta yapılan ilk müdahale sonrasında herhangi bir kırığı olmadığı tespit edildi. Sıcak çarpması nedeni ile rahatsızlık geçirdiği anlaşılan baykuşun da gerekli tedavileri yapılarak gözetim alanına bırakıldı.

DUYARLI VATANDAŞLARA TEŞEKKÜR

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, doğada zarar gören hayvanları fark ettiklerinde, Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirebileceklerini belirterek duyarlı vatandaşlara teşekkür etti.