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Sıcak havada fenalaşan genç yaşamını yitirdi

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Sıcak havada fenalaşan genç yaşamını yitirdi
İzmit'te sıcaktan havadan bunalan bir kişi kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi

İzmit’te sıcak havadan etkisiyle fenalık geçiren İbrahim Çalışkan isimli 27 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Gencin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmit Asri Mezarlıkta otopsi işlemleri yapıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Çalışkan’ın cenazesi Yalova’ya gönderilecek. Defin işlemleri Yalova’da gerçekleştirilecek.

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