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Sıcak havalarda sigara içmek, kalp krizi riskini 3 kat arttırıyor.

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Sıcak havalarda sigara içmek, kalp krizi riskini 3 kat arttırıyor.
Sıcak havalarda sigara içmek, kalp krizi riskini 3 kat arttırıyor.

Sigara tiryakilerine bir kötü haber de son günlerde artan hava sıcaklıkları sonrası geldi. Sigaranın sağlığa verdiği zararlar saymakla bitmiyor fakat sıcak havalarda içilen sigara ile kalp krizi geçirme riskinin 3 kat arttırıyor. Özel Ümit Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Serdar Akyüz, sadece sıcak havaların bile kalp krizi riskini önemli derecede arttırdığını anlattı. Sıvı alımının önemine dikkat çeken Akyüz, "Sıcak havalarda kalp krizi riski daha yüksek. Çünkü sıcak havalarla birlikte kaybedilen su miktarı daha fazla oluyor. Terlemeyle hastalarımız su kaybediyor. Yeterli sıvı almadıklarında kanın sıvı kısmı azalıyor. Bu da kanda koyulaşmaya, içindeki şekilli elemanların göreceli olarak daha fazla olmasına ve akışkanlığın azalmasına sebep oluyor. Kandaki akışkanlığın azalması da pıhtılaşmaya sebep oluyor. Bu nedenle kalp krizi meydana geliyor" dedi.

 

"Sigara ve sıcak havaların birlikteliği kalp krizi riskini daha da fazla arttırıyor"

Sıcak havalarda sigara içilmesinin riski daha da katladığını ifade eden Kardiyoloji Uzmanı Serdar Akyüz, "Risk katlanarak artıyor. Sigara zaten kalp damar hastalıkları için ciddi bir risk faktörü. Özellikle Türkiye için en önemli risk faktörlerinden bir tanesidir. Az önce bahsettiğimiz kanın sıvı kısmının azalması ve koyulaşmasıyla zaten bir pıhtılaşma eğilimi var, sigara içerisindeki bir takım maddeler de yine kan içerisindeki pıhtılaşmayı arttırıyor. Bu nedenle sigara ve sıcak havaların birlikteliği kalp krizi riskini daha da fazla arttırıyor" diye konuştu.

 

"İlk tavsiyemiz tüm hastalarımız için sigarayı bırakmaları yönündedir"

Sigara tiryakilerinin sıcak havalarda 3 kat fazla risk altında bulunduğunu kaydeden Akyüz, tiryakilerden sigarayı bırakmalarını istedi. Başka bir çözüm yolunun bulunmadığını aktaran Serdar Akyüz, "Sıcak havalar ve sigara riski en az 3 kat arttırıyor. Çünkü zaten sigaranın kendisi bir risk faktörü, ciddi anlamda kalp damar ve kalp krizi risklerini arttırıyor. Sıcak havalar da en az onun kadar riski arttırıyor, onun için en az bir kaç kat riskin arttığını söylemek mümkün. İlk tavsiyemiz tüm hastalarımız için sigarayı bırakmaları yönündedir. Tamamen bırakmak ve kesmek gerekiyor. Bazı hastalarımız azaltarak bırakmayı düşünüyorlar. Azaltılarak genelde bırakılamıyor. Çünkü o nikotin bağımlılığı beynimizde yer etmiş. Vücut sürekli onu istiyor, o nedenle biraz iradeli ve bu konuda inatçı olmak lazım. Aslında bazı hastalarımızın sigara alışkanlığı dudak tiryakiliği. Bunun için de başka yöntemler bulmak gerekiyor. Sakız çiğnemek gibi mesela bir de sağlıklı çerezler var. Ceviz, fındık ve badem gibi, bunlardan sigara aklına geldiğinde bir kaç tane ağzına koyup, ağzını en azından meşgul etmesi gerekiyor. Ancak bu şekilde bırakmaya yönelik bir takım önlemler alabiliriz. Hiç olmadı şu an Sağlık Bakanlığı'nın da desteklediği Sigara Bırakma Polikliniklerinde ücretsiz olarak sigarayı bırakma ilaçları var, bunları da yine kalp muayenesinden sonra hastalarımıza tavsiye ediyoruz ve kullanmalarını öneriyoruz" şeklinde konuştu.

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