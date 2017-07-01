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Sıcak havalardan etkilenen hamiler için öneriler

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Sıcak havalardan etkilenen hamiler için öneriler
Yurdu etkisi altına alan sıcak havalardan etkilenen hamileler için Prof. Dr. Faruk Buyru önerilerde bulundu. Sıcak havalarda nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatan Buyru, hamilelere tuzdan uzak durmalarını ve bol bol su tüketmelerini önerdi.

Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası tüm Türkiye’yi etkisi altına aldı. Sıcak havadan en çok etkilenenlerin başında hamileler geliyor. Aşırı sıcak herkesi rahatsız etse de, özel durumları nedeni ile hamilelerin sıcak havada daha dikkatli olmaları gerekiyor. Özel bir hastanenin tüp bebek Bölüm Koordinatörü Prof. Dr. Faruk Buyru, hamilelere sıcak havalarda dikkatli olunması konusunda önerilerde bulundu. Hamilelerin nelere dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Buyru, tuzdan uzak durmalarını ve bol bol su tüketmelerini önerdi.

 

"Gebeler günde en az 2 litre sıvı tüketmeli"

Prof. Dr. Faruk Buyru, hem hassas , hem de sıvı gereksinimin daha fazla olması nedeni ile hamilelerin aşırı sıcaklarda dikkatli olması konusunda uyardı. Buyru, "Gebelerin normal zamanlarda da daha fazla sıvı tüketmelerini öneriyoruz. Sıvı tüketimi günlük en az 2 litre olmalı. Gebelerin rahatlıkla tüketebilecekleri sıvılar su, ayran, limonata, taze sıkılmış meyve suları, soda veya süt olabilir. Ayran tüketirken tansiyonum düştü diyerek fazla tuz kullanılmamalı, az tuzlu veya tuzsuz ayran içilmeli. Çünkü fazla tuz gebelerde tansiyon yükselmesine ve sıvı birikiminin artışına, yani ödeme neden olabilir. Limonata ve meyve suları da az şekerli olmalı, fazla şeker hem gereksiz kalori tüketimine, hem de şekerin yükselmesine neden olabilir. Kolalı ve gazlı içeceklerden kaçınmak gerekir. Kolanın içerdiği kafein, fazla tüketildiğinde gebeler için sakıncalı olabilir’’ diye konuştu.

 

"Kat kat giyinmekten kaçının"

Prof. Dr. Buyru, giysilere de dikkat etmek gerektiğinin altını çizerek, "Sentetik giysilerden ve kat kat giyinmekten kaçınmak gerekiyor. Pamuklu ve keten giysiler tercih edilmeli. Güneşin yoğun olduğu öğle saatlerinde direkt güneş ışığından kaçınılmalı, mümkünse o saatlerde sokağa çıkılmamalı. Korunmak için şapka ve güneş gözlüğü önerilebilir. Egzersiz yapılacaksa sabah erken saatler veya güneşin batışı beklenmeli’’ şeklinde konuştu.

 

"Yağlı ve ağır yiyeceklerden uzak durmalı"

Prof. Dr. Faruk Buyru, hamilelerin sıcakta yağlı ve ağır yiyeceklerden uzak durmaları gerektiğini de kaydederek şunları söyledi: "Yiyeceklere de dikkat etmek gerekiyor. Yağlı, ağır yiyeceklerden uzak durulmalı. Sebze ve zeytinyağlı yiyecekler tercih edilmeli. Kızartmalar yerine, ızgara veya haşlanmış besinler düşünülmeli. Bir kerede mideyi doldurmak yerine sık sık, azar azar yeme alışkanlığı geliştirilmeli. Uzun süre aç kalınmamalı. Sıcaklarda el ve ayaklarda ödem de rahatsız edici olabilir. Kaçınmak için az tuzlu diyet, istirahat halinde iken ayakların yüksekte tutulması önerilebilir. Yine de tansiyon kontrolü yapmakta yarar var. Bulantı, baygınlık hissi, aşırı çarpıntı gibi durumlarda ise ya doktoruna veya yakın bir sağlık kuruluşuna başvurup muayene olmak yararlı olabilir."

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