Şiddetli yağmur ilçeyi esir aldı!

Gölcük’te sabah erken saatlerde bastıran şiddetli yağmur sonrası belediye ekipleri temizlik çalışmaları yaptı

Sabah 05.00 itibariyle başlayan şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış sonrası birkaç noktada ani su baskınları yaşandı. Bazı noktalarda yağmurla birlikte caddeye çamur aktı. Gölcük Belediyesi Temizlik ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Çamur olan yollar ekiplerce temizlenirken, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise ise bozulan yollar için seferber oldu. Konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş “Sabah saatlerinde yağan ve yurdun genelinde etkili olan yağış ilçemizin üst kesimlerinde ve merkezde nispeten yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmurla birlikte ekiplerimiz seferber oldu ve şehir yaşamındaki olumsuzluklar ortadan kaldırıldı” dedi.