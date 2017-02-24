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Şifanağme, Londra’da şifa gibi konser verdi

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Şifanağme, Londra’da şifa gibi konser verdi
Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi yönetimindeki 5 kişilik ekibin Londra’da burçlara göre seslendirdiği “şifa” veren eserler dinletisi büyük beğeni topladı

Yunus Emre Enstitüsü ve T.C Kültür ve Turizm Müşavirliğinin katkılarıyla Londra’da düzenlenen konseri, Türk ve İngiliz yüzlerce kişi dinledi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Türk Din Musikisi Bölümü ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk Din Musikisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi yönetimindeki 5 kişilik ekibin burçlara göre seslendirdiği “şifa” veren eserler, dinleti sonunda dakikalarca alkışlandı.

 

KONSER BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Londra’da düzenlenen “Şifanağme” Türk Musikisi konseri, Türk ve İngiliz yüzlerce kişi tarafından beğeniyle dinlendi. Burçlara göre şifa dağıtan eserlerin çalındığı konser, büyük ilgi gördü. Yunus Emre Enstitüsü ve T.C Kültür ve Turizm Müşavirliğinin katkılarıyla düzenlenen konserde, Prof. Ahmet Hakkı Turabi’nin şefliğinde, neyde Erhan Özden, tanburda Hikmet Toker, ritmde Cemal Karabaşoğlu ve rebabda Mehmet Ünal’dan oluşan grup, şifa veren eserleri seslendirdi.

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