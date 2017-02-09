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Sigara içen kadınların bebekleri daha çok ölüyor

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Sigara içen kadınların bebekleri daha çok ölüyor
Hayat Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Dr. Fulya Gürkan, sigaranın bebek ölümlerini 2,5 kat artırdığını söyledi.

9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısyal bir açıklama yapan Dr. Fulya Gürkan, “Sigarayı bırakmak için en önemli adım, kişinin sigarayı bırakma konusundaki kararlılığıdır. Bir hastalık olarak kabul edilen sigarayı kişi kendi başına bırakamıyorsa, bir sigara bıraktırma polikliniğine müracaat etmelidir. Sigara bıraktırma polikliniğinde kendi kendine sigarayı bırakmada zorlanan kişilerde hekim nezaretinde bilimsel yöntemler uygulanmaktadır. Önceki yıllarda erkekler daha çok sigara içerken, artık kadınların oranı hızla yükselmektedir” dedi.

 

Ölümler 2,5 kat fazladır

Sigara içen kadınların akciğer kanseri olma riskinin yanı sıra meme kanserine yakalanma ihtimalinin daha yüksek olduğunu belirten Gürkan, “Ayrıca sigara kadınlarda doğum oranını azaltmakta, kısırlığa, düşüğe sebep olmakta, ölü doğumlara, cilt kırışıklıklarına, erken yaşlanmaya, menepoz döneminde kemik erimesi daha hızlı ve erken görülmesine sebebiyet vermektedir. Sigara içen gebelerde düşük doğum ağırlıklı bebek oranı daha fazla görülmektedir. Özellikle gebelikten önce mutlaka sigaranın bırakılması gerekiyor. Sigara içen bir kadının doğum kontrol hapı kullanması halinde felç ve kalp krizi riski daha fazla olmaktadır. Sigara içen kadınların ve gebelerin dünyaya getirdiği bebeklerin ‘beşik ölümü’ dediğimiz ölümleri 2,5 kat fazladır” diye konuştu.

 

Zorlancağınız süre 2-3 haftadır

Sigarayı bırakamayan tiryakilere tavsiyelerde bulunan Dr. Fulya Gürkan, “Sigarada zehirli 4000’den fazla kimyasal madde bulunduğu ve bunların 50 tanesinin doğrudan kansere sebep olduğu ispatlanmıştır. Sigarayı bırakmaya hazırlanın. Sigarayı bırakamayacağınızı düşünmeyin ve kendinize bırakmak için bir gün belirleyip o günde bırakma konusunda kararlı olun. En çok zorlanacağınız süre 2-3 haftadır. Sigara bırakma yöntemleri ve sigara bırakma tedavisi için doktora danışın. Sigara bırakmada birkaç yöntem vardır. Kendi kendine bırakma, bilimsel açıdan tartışmalı tedaviler, tıbbi tedaviler. Sigarayı bırakma sebeplerini yazın ve her zaman görebileceğiniz yerlerde bulundurun. Sigarayı bıraktıktan sonra bol su için. Çay ve kahve sigara içmeyi hatırlatıyorsa, bu içeceklerin miktarını azaltın. Beklenmedik kötü olaylar sizi sigara içmeye itebilir. Bırakmaya çalıştığınız dönemde diğer bağımlıların çabalarınızı engellemesine izin vermeyin” dedi.

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