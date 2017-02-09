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Sigara insan hayatının en büyük düşmanı

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Sigara insan hayatının en büyük düşmanı
Doç. Dr. Sedat Kuleci, dünyada 4 milyondan fazla Türkiye’de ise yüz binin üzerinde kişinin sigaraya bağlı rahatsızlıklardan hayatını kaybettiğini belirtti.

Doç. Dr. Sedat Kuleci, 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü’nde başta sigara olmak üzere tütün ürünlerinin zararlarına ilişkin yaptığı açıklamada, öncelikli olarak sigaraya bağlı gelişen rahatsızlıklarda tedavi sürecinin mutlaka hekim kontrolünde gerçekleşmesi gerektiğine vurgu yaparak dünyada 4 milyondan fazla Türkiye’de ise yüz binin üzerinde kişinin sigaraya bağlı rahatsızlıklardan hayatını kaybettiğini kaydetti.

 

Son derece bağımlılık!

Sigaranın son derece bağımlılık yapıcı bir etkisinin olduğuna işaret eden Doç. Dr. Kuleci, bu bağımlılıktan kurtulma yolunun da ancak hekimin elinden geçtiğini belirtti. Doç. Dr. Kuleci, sigara ve tütün kullanımının başta kalp damar hastalıkları olmak üzere solunum sistemi, akciğer, dudak, gırtlak, meme, mide yumurtalık, testis kanserleri gibi son derece ciddi rahatsızlıklara neden olduğunu ifade etti.
 

Sigara içenlerin ölün oranı içmeyenlere göre 20 kat fazla

Sigara içenlerin ölüm oranlarının içmeyenlere göre 15-20 kat daha fazla olduğuna dikkati çeken Doç. Dr. Kuleci, sigara kullanan kişilerin sadece kendilerini değil kullanmayan kişileri de ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya bıraktığına söyleyerek sadece sigara kullanmamanın yeterli olmadığını tütün ve tütün mamullerinin tümünden uzak durmak gerektiğine işaret etti.
 

Sağlık Bakanlığı’nın çalışmaları çok olumlu

Sağlık Bakanlığı’nın ve devletin ilgili kurumlarının son yıllarda tütün ve tütün ürünlerinin kullanılmaması ve bırakılması yönünde son derece olumlu çalışmaları olduğunu da sözlerine ekleyen Doç. Dr. Sedat Kuleci, 171 sigarayı bırakma hattının vatandaşları bu konuda bilgilendirdiğini ayrıca kapalı alanlarda sigara yasağı ve son çıkan kanunlarla bu yasakların genişletilmesinin de son derece yerinde kararlar olduğuna dikkati çekti.

Bu arada, akıllı telefonlar üzerinde yine Sağlık Bakanlığı’na bağlı nerelerde sigara içilen yer ve mekanlara ilişkin çeşitli uygulamalarının da olduğunu ifade eden Kuleci, vatandaşların sigara bağımlısı olup olmadıklarını internet üzerinden “fagestrom” isimli basit bir test ile öğrenebileceklerini de söyledi. Kuleci ayrıca vatandaşlardan televizyonlarda çıkan bitkisel ürünler sigarayı bıraktırıyor gibi çeşitli yanıltıcı reklamlara da rağbet etmelerini istedi.

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