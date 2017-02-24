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Sigara yasağına tepki büyük!

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Sigara yasağına tepki büyük!
Uygulanmaya başlayan sigara yasağı ile ilgili açıklamalarda bulunan Gölcük Esnaf Odası Başkanı Necmi Kocaman, “Yasak nedeniyle birçok esnaf iş yerini kapatma noktasına geldi. Sigara yasağına karşı değiliz, ancak başka bir yol bulunmalı” dedi

Geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanlığının ilçemizde yaptığı çapraz denetimle kapalı mekanlarda içilen sigara dolayısı ile esnaflara ceza yağdı. Bu durumdan şikayetçi olan bazı esnaflar, Gölcük Esnaf Odası Başkanı Necmi Kocaman’dan yardım istedi. konu hakkında bir açıklama yapan Oda Başkanı Kocaman “19 Temmuz’dan itibaren başlatılan sigara yasağının esnafı mağdur ettiğini dile getirdi.

 

“ÖNERİLERİMİZ KABUL GÖRMEDİ”

Kahvehane işletmecilerini ziyaret ederek yasağa uymaları konusunda uyaran Kocaman, “Bizler yasağa karşı değiliz. Ancak uygulama bazı sıkıntıları da beraberinde getiriyor. Kapalı mekanlarda sigara içme yasağı bir yıl önce yasalaştı. Fakat konfederasyonun ve odalarımızın da girişimleri neticesinde uygulama bir yıl ötelendi. Bu sürede esnafı mağdur etmeyecek alternatifler sunuldu. Bu öneriler kabul görmedi” dedi.

 

“BAŞKA ÇÖZÜM BULUNMALI”

Bu uygulamanın AB ülkelerinde bile olmadığını dile getiren Kocaman, “AB ülkelerinde sigara yasağına karşı farklı alternatifler oluşturulmuş. Örneğin bazı ülkelerde 80 metrekarenin altında bulunan yerlerde sigara içimi serbest, büyük yerlerde ise işyerine kabin yerleştirilerek bu yasağa çözüm bulunmuş. Bizde de benzer fikirler ortaya alınabilir. Eksik kahvehanelerin ruhsatları dondurulabilir, yeni açılacak olan yerlerde sigara yasağı konulabilir. Kahvehanede yeni havalandırma sistemi şartı getirilebilir veya kabin konularak esnafın mağduriyeti giderilebilir. Sigara yasağına karşı değiliz. Ancak kafeler ve kahvehanelere insanlar eğlenmek için geliyor. Bu tür yerlerde sigara yasağının böyle uygulanmasını doğru bulmuyoruz” diye konuştu.

 

İŞLETMECİLER DE TEPKİLİ

Sigara yasağının uygulamaya başlamasından en çok kahveciler mağdur oldu. üstelik sadece işletmeciler değil, vatandaşlar da yasağa tepki gösteriyorlar. Kahvehane işletmecileri yasakla birlikte müşteri kalmadığını, kahvehanenin masrafını dahi çıkaramadıklarını, çalışanları çıkarmaya başladıklarını belirterek eğer çözüm bulunmasa işyerlerini kapatmak zorunda kalacaklarını söylediler. Esnaflar, kahvehanelerde sigara yasağı olduğu için müşterilerin kaldırımlarda sigara içtiğini, komşuların rahatsız olduğunu belirterek, kalıcı bir çözüm bulunmasını istedi.

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