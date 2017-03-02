  • BIST 89.670
  • Altın 147,483
  • Dolar 3,6873
  • Euro 3,8813
  • Kocaeli : 12 °C
  • İstanbul : 10 °C
  • Sakarya : 12 °C

Sigaraya yeni önlem!

»
Sigaraya yeni önlem!
Sağlık Bakanı Recep Akdağ, katıldığı bir televizyon programında sigarayla mücadele için alınacak yeni önlemleri paylaştı

Bakan Akdağ, sigara ile ilgili düzenlemelere ilişkin konuşarak, “Yaptığımız çalışmalar ile 2002’den 2012’ye kadar sigara tüketimini yüzde 31'den yüzde 27'ye düşürdük. Ancak 2012'den sonra yine yükseliş oldu. Düz paket uygulaması referandum sonrası başlayacak. Kasaların arkasında da sigara satışı yasaklanacak” dedi.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sis futbolu da engelledi02 Mart 2017 Perşembe 09:59
  • Muhasebecilerde gurur gecesi02 Mart 2017 Perşembe 08:41
  • Kocaeli dikkat: Yağmur geliyor...02 Mart 2017 Perşembe 08:34
  • Başkan Karabacak, Metro projesini yetkililerle konuştu02 Mart 2017 Perşembe 08:00
  • 28. Vergi Haftası Derince’de kutlanıyor02 Mart 2017 Perşembe 07:00
  • Samsunlular bu gecede memleket havası soludu02 Mart 2017 Perşembe 06:00
  • Kartepe’de toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı01 Mart 2017 Çarşamba 23:00
  • 64 hemşireye teşekkür belgesi01 Mart 2017 Çarşamba 23:00
  • Başiskele’de parklarda bakım ve onarım çalışması01 Mart 2017 Çarşamba 22:30
  • Usta tarihçi doğum gününde anıldı01 Mart 2017 Çarşamba 15:45
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim