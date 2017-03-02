Sigaraya yeni önlem!

Bakan Akdağ, sigara ile ilgili düzenlemelere ilişkin konuşarak, “Yaptığımız çalışmalar ile 2002’den 2012’ye kadar sigara tüketimini yüzde 31'den yüzde 27'ye düşürdük. Ancak 2012'den sonra yine yükseliş oldu. Düz paket uygulaması referandum sonrası başlayacak. Kasaların arkasında da sigara satışı yasaklanacak” dedi.
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