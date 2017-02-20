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Sigorta primleri 400 liraya kadar düşecek!

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Sigorta primleri 400 liraya kadar düşecek!
Araç yerine kişilerin sigortalanması ile sigortalı tabanı genişleyecek. Sabıkalı sürücünün primi 5 bin liraya çıkacağı için araç kullanması zorlaşacak.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, trafik sigortasında yeni model üzerinde çalıştıklarını söyledi. Şimşek “Trafik sigortası zorunlu bir sigorta. Sizin karşı tarafa vereceğiniz zararı karşılamak için düzenlenmiş. Dolayısıyla arabadan çok aslında şoförün sigortalandırılması lazım. Arabanın sigortası var, deneyimsiz şoföre al sür diyorsunuz. Primleri yükselten bu tür faktörler var.  Hazine’ye söyledim çalışıyorlar. İngiltere’de sürücünün sigortalandığı bir sistem. Sadece taşıt değil sürücünün de risklerini göze alan sistem. Bu muhtemelen kaza ve zarar sayısını azaltır, primleri aşağı çeker” açıklaması yaptı.

 

SİGORTALI SAYISI 35 MİLYON

Edindiğimiz bilgilere göre Şimşek’in talimatının ardından çalışmaya başlayan Hazine, şu anda 16 milyon olan ve tüm araçların bile sigortalanması durumunda 21 milyona çıkma potansiyeli bulunan trafik sigortasında araçlar yerine kişilerin sigortalanması ile sigortalı sayısını 35 milyona çıkarmayı hedefliyor.

 

CEZA PUANI PRİMİ BELİRLEYECEK

35 milyon ehliyet sahibine trafik sigortası yerine sorumluluk sigortası yapılacak. Böylece sigorta tabanı genişleyecek, şirketler daha düşük primler ile aynı maliyetleri karşılayacak ve kâr edebilecek. Sürücülerin primlerini ise Emniyet Genel Müdürlüğü’nde bulunan ceza puanları belirleyecek. Yani hayatında kırmızı ışıkta geçmemiş sürücü ile bir sürü ihlale ve kazaya karışmış ehliyet sahibi aynı primi ödemeyecek. Sorumluluk sigortası olmayan araç kullanamayacak. Eğer kullanırsa araç bağlanacak.

 

5 BİN LİRAYA KADAR ÇIKACAK

Uzmanlar yeni sistem ile hiç ceza puanı olmayan sürücülerin sorumluluk sigortasının 400 liraya kadar düşebileceğini ifade ediyor. Defalarca kaza yapmış kişilerin ise sigortası 5 bin liraya kadar çıkacak. Böylece kazalar ve sigorta şirketlerinin hasar maliyetleri azalacak ve bu da sigorta primlerini düşürecek. Trafik sigortasından sorumluluk sigortasına geçişin en erkan 2018 başında başlaması bekleniyor. 3 yıl boyunca da hem trafik sigortası yani araçlar hem de kişilerin sorumluluk sigortası kabul edilecek. 3 yılsonunda ise sadece 35 milyon ehliyet sahibinin sorumluluk sigortası kabul edilecek. Kaynak: Habertürk

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