Sık dişini Yusuf

Sezonun ilk yarısındaki Manavgat maçının ikinci yarısında sert faule maruz kalan ve sağ diz arka çapraz bağları koptu.

Yine de forma giyen kaleci Yusuf Şenlik’in Antalya kampındaki antrenmanda İshak’ın çektiği sert şutun ardından sakatlığı nüksetmişti.Sezonun ikinci yarısında forma giyemeyen başarılı eldivenin tedavisine sıkı bir şekilde devam ediliyor. Kendisine gösterilen programı eksiksiz yerine getiren Yusuf, Kulüp Masörü Ali Arslan gözetiminde çalışıyor. 1992 doğumlu kalecinin 2 hafta sonra hazır olacağı tahmin ediliyor.