Sıkı dur Kırkpınar Kocaeli geliyor!

Pehlivanlarımız, yarın başlayıp pazar akşamı sona erecek Kırkpınar için son hazırlıkları yapacak ve akın akın Edirne’ye gidecek

Er Meydanı’nda Kocaeli fırtınası essin istiyoruz, yıllar süren sessizliğimizin sona ermesini bekliyoruz. Körfez, Gebze, Gölcük, Darıca, Karamürsel, Kandıra… Kısacası kentin dört bir yanından pehlivanlarımız Sarayiçi’ne akın edecek… Yağlı güreş severler de Cumartesi gününden itibaren tarihi Edirne’ye adeta göç edecek…