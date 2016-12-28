İzmit Bekirdere Mahallesi Ozan Sokak üzerinde köpek sesleri duyan Öner Kula, sokağa inerek aracını kontrol etmek istedi. Bir sokak köpeğinin, kendisine ait olan 77 AL 702 plakalı otomobili ile duvar arasında sıkıştığını gören Kula, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobili hazırladıkları sistemle yerinden oynatarak geri çekti. Duvar ile otomobil arasında sıkışan sokak köpeği, ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı. Serbest kalan sokak köpeği doğaya salıverildi. Nuri AKÇAHARMAN
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Sıkışan köpeğe ilk müdahale itfaiyeden!
İzmit Bekirdere Mahallesinde park halindeki otomobil ile duvar arasına sıkışan sokak köpeği, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarılarak doğaya salıverildi.
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