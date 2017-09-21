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Silahla yaralama şüphelisi iki kardeş polise yakalandı

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Silahla yaralama şüphelisi iki kardeş polise yakalandı
Çayırova ilçesinde bir şahsın silahla yaralanması olayına karıştıkları öne sürülün iki kardeş, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Çayırova ilçesinde 25 Haziran günü meydana gelen olayda A.G. isimli şahıs, aralarında husumet bulunan H.K. ile kardeşi M.K. tarafından silahla vurularak yaralandı. Yaralanan A.G. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken polis ekipleri ise silahla yaralama olayına karışan kardeşleri aramaya başladı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından her yerde aranana H.K., Sakarya’nın Karasu ilçesinde düzenlenen operasyon sonucu yakalanırken kardeşi M.K. ise İzmit’te yakalanarak gözaltına alındı. H.K.’nin daha önce işlediği 7 ayrı suçtan arandığı ve kasten yaralama suçundan ise 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan H.K. ve kardeşi M.K. adliyeye sevk edildi. Nuri AKÇAHARMAN

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