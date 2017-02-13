Edinilen bilgiye göre; Gebze Darıca Kazımkarabekir Mahallesi Yeni Devir Sokak üzerinde bir köpek kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tüfekle vurulmuş halde bulundu. Hayvanseverler olay yerine gelerek konuyla ilgili çalışma başlattı. Yaşanan olayla ilgili incelemelerde bulunan SOHAYKO yetkilileri, köpeğin vurulma olayına karıştığı iddiasıyla A.K isimli bir şahıs hakkında şikayetçi oldu. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir şahısın köpeği vurduğunu belirten SOHAYKO yetkilileri, "Köpeği aynı mahallede oturan ve isminin A.K olduğunu tespit ettiğimiz birisi vurmuş. Köpeği neden vurduğunu araştırdığımızda bölgede daha evvel bir çok köpeği tüfekle vurduğu bilgilerine ulaştık. Konu ile ilgili olarak gerekli resmi girişimleri başlattık" dedi. Yaşanan konuyla ilgi Vali Güzeloğlu’na şikayette bulunan SOHAYKO yetkilileri, "Kocaeli Valimiz Hasan Basri Güzeloğlu’ndan ricamızdır. Kocaeli ve çevresinde tüfekle köpek vurulma vak'aları oldukça fazladır. Sayın valimiz gerekli işlemler ve şikayetlerin alınması için emniyete gereken talimatları vereceğine inanıyoruz" diye konuştu.
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Silahlı saldırıya uğrayan köpek hayatını kaybetti
Gebze'de kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tüfekle vurulan bir köpek hayatını kaybetti.
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