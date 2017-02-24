Silvan'daki projeye Kocaeli'den destek!

Silvan'da ‘Okulumda Spor Yapıyorum’ projesine Kocaeli’nden tam destek geldi

Diyarbakır’ın Silvan ilçesine giden Kocaeli Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve Silvan Belediye Başkanı Adem Çelik "Okulumda Spor Yapıyorum" projesi kapsamında öğrencilere spor malzemeleri dağıttı. İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır'ın Silvan İlçe Belediyesine danışman olarak görevlendirilen ve belediyecilik deneyimlerini bölgeye kazandırmak amacıyla Silvan'a gelen Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve KHK kapsamında Silvan Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Adem Çelik, "Okulumda Spor Yapıyorum" projesi kapsamında Kazım Karabekir İlkokulunda eğitim gören öğrencilere spor malzemeleri dağıttı. Malzemelerin dağıtımının ardından Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ile Silvan Belediye Başkan Vekili Adem Çelik masa tenisi oynadı.