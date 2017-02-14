SİMA Laz Vakfı’ndan Gençoğlu’na veda

SİMA Laz Vakfı, Kerim Gençoğlu’nu Manisa’ya uğurladı. Yemekli programda Gençoğlu’na plaket takdim edildi

SİMA Laz Vakfı yüksek istişare kurulu üyesi, eski Kocaeli Orman ve Su İşleri İl Müdürü Kerim Gençoğlu’nun tayininin Manisa’ya çıkması üzerine Motali Life Otel’de kahvaltı düzenlenerek Kerim Gençoğlu’na Kocaeli ve Vakfa yaptığı samimi ve başarılı hizmetleri nedeni ile plaket verildi.

“MOTİVE ETMEK İÇİN”

Vakıf Başkanı Orhan Bayramin, Laz dili ve kültürünün yaşatılması için Vakıf olarak Lazları bir araya getirip kaynaştırmaya çalıştıklarını, başarılı hemşerilerini motive etmek için bu tür organizasyonlar gerçekleştirdiklerini söyledi.