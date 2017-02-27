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Şimdi hedef finaller

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Şimdi hedef finaller
Liseler Arası Türkiye Boks Şampiyonası için Kocaeli il elemelerine katılan Sevindik Spor Kulübü’ne bağlı dört sporcu derece yaptı.

Deva Anadolu Sağlık Meslek Lisesi adına 48 kiloda Samet Gümüş, STFA Anadolu Meslek Lisesi adına 50 kiloda Murat Mutlu, 52 kiloda Enes Orhan, 66 kiloda Serhat Ayhan elemeler sonunda il birincisi olarak okullarını sırasıyla bölge ve Türkiye şampiyonasında temsil etme hakkı kazandı.

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