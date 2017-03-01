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Şimşek: Değerlerimizi gelecek nesillere aktarmalıyız

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Şimşek: Değerlerimizi gelecek nesillere aktarmalıyız
'Değerler Eğitimi Projesi’ kapsamında KSO Dumlupınar Ortaokulu’nda düzenlenen konferansta konuşan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Şimşek, değerlerimizi gelecek nesillere aktarmamız gerektiğini söyledi

‘Değerler Eğitimi Projesi’ kapsamında KSO Dumlupınar Ortaokulu’nda Halk Eğitim Merkezi usta öğretici ve kursiyerlerine ‘Ailede Değerler Eğitiminin Önemi’ adlı bir konferans verildi. Konferansa Gölcük İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Şimşek, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Arvas, kurum müdürleri, Halk Eğitim Merkezi usta öğretici ve kursiyerleri katıldı.

 

“OKUL BAŞARISINDAN DA ÖTE”

Programa konuşmacı olarak katılan Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ekşi’ye konferans sonunda çiçek ve plaket takdimi yapıldı. Konferansa yoğun katılımları için Halk Eğitim Merkezi idareci, usta öğretici ve kursiyerlerine teşekkür eden Şube Müdürü Ahmet Şimşek, değerler eğitiminin okul başarısından da öte bir hayat başarısı olduğunu ve değerlerimizi gelecek nesillerimize aktarmamız gerektiğini söyledi.

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