Şimşek, Erzincan’da çakacak!

Kocaelispor ile birlikte ilimizi 3. Lig 1. Grup’ta temsil eden Gölcükspor, 24 Erzincan deplasmanında zorlu bir maça çıkacak.

Kırmızı Siyahlılarda Cemal sakatlığı, Cenk Cengiz de sarı kart cezası olduğu için forma giyemeyecek. Teknik Adam Yusuf Tokuş “Play-Off hattında tutunmak için iç sahada kazanmak, deplasmandan da en kötü yenilmeden dönmemiz gerekiyor. İşimiz Erzican’da kolay olmayacak. Hedefimiz en kötü 1 puan” diye konuştu. Erzincan 13 Şubat Stadı’ndaki mücadele saat 13.00’da başlayacak, karşılaşmayı Samsun’dan Gökhan Özbulut yönetecek.