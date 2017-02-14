Şimşek, lideri çarp!..

Geçtiğimiz Cumartesi günü Kozan Belediyespor’u 1-0 mağlup eden Gölcükspor, hafta içi mesaisinde lider Sancaktepe Belediyespor’a konuk olacak.

Temsilcimizde savunmanın başarılı ismi Onur Özcan sarı kart cezası olduğu için zorlu maçta forma giyemeyecek. Kaptan Cemal Doğu ise kart sınırında bulunuyor.

SUNİ ÇİMDE OYNANACAK

Cezası sona eren Berke ise teknik adam Yusuf Tokuş’un forma vermesi halinde takımdaki yerini alabilecek. Ev sahibi ekipte stoper Erdinç Kedikli, 24 Erzincan maçında gördüğü kırmızı kart ile cezalı duruma düştü. Bu futbolcu dışında İstanbul ekibinde başka eksik yok. Suni çimle kaplı Sancaktepe 15 Temmuz Stadı’ndaki maçı Ankara Bölgesi B Klasman Hakemi Gürel Uzuner yönetecek.