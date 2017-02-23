Şimşek yine çakacak!..

3. Lig 1.Grup’un 27. haftasında Pazar günü Anagold 24 Erzincanspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına hız kesmeden devam eden 4. sıradaki 39 puanlı Gölcükspor’da gözler üst sıralara çevrildi.

Ligde ilk 27 haftada 39 puan toplayarak play-off hattına tutunan kırmızı-siyahlı ekip, son iki haftada grup lideri Sancaktepe ile berabere kalırken, Beylerbeyispor’u 1-0 mağlup etti. Gölcükspor Tesisleri'nde, Teknik Direktör Yusuf Tokuş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

“GÖLCÜK’E GALİBİYET İLE DÖNECEĞİZ”

Grup liderliğini amaçlayan ve adım adım hedefe ilerleyen Gölcükspor Teknik Direktörü Yusuf Tokuş, galibiyet parolası ile sahaya çıkacaklarını belirterek, "Anagold 24Erzincanspor maçı hazırlıklarını her gün çift antrenman yaparak güç, direnç, kondisyon çalışmaları olumlu sonuçlar vermiştir. Maçı kazanarak çıkışımızı devam ettirip, geleceğe güvenle bakmak istiyoruz. Galibiyete daha çok ihtiyacımız var. Alacağımız galibiyet 2. Lig yolunda bizi daha güvenli kılacak. Deplasmanda oynayacağımız maçın sonuna kadar varımızı yoğumuzu ortaya koyarak 3 puanı alacağız. Galibiyetten başka bir şey düşünmüyoruz" dedi.

“2. LİGE ÇIKMAK İSTİYORUZ”

Takım olarak çok iyi antrenman yaparak maçlara çıktıklarını söyleyen Gölcükspor Kulüp Başkanı Ahmet Şahin, "Haftanın beş günü antrenman yapıp altıncı gün maça çıkıyoruz. Maçların önemlilik derecesine göre antrenman sayıları da bazı zaman artabiliyor. Yaptığımız yeni transferlerin uyum sağlamasıyla birlikte daha güçlü bir ekip olduk. Bugüne kadar aldığımız sonuçlarla büyük bir başarı yakaladık. Ligin güçlü ekiplerinden olan bir takımla daha zorlu bir mücadeleye çıkacağız. Hiçbir şekilde rakibimizi küçümsemiyoruz. Bu maçtan da galip ayrılmak istiyoruz. İnşallah büyük hedefimiz olan 2. Lige çıkmayı istiyoruz" dedi.