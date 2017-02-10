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Şimşekler için Gölcük’e!..

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Şimşekler için Gölcük’e!..
Geçen haftaki Kızılcabölükspor maçında hakemin gazabına uğrayan ve Denizli’den yenilgi ile dönen Gölcükspor, İzmitli sol bek Kadir Baylan’ın forma giydiği Kozan Belediyespor’u konuk edecek.

12 hafta sonra yenilgi ile tanışan Kırmızı Siyahlılarda hedef, Adanalı rakibini evine eli boş gönderip Play-Off hattının üzerine kendisini atmak. Şimşeklerin Cumartesi mesaisinde 12. adama çok ihtiyacı olacak.

 

BERKE YOK, FATİH VE ONUR SINIRDA

Temsilcimizde stoperler Fatih Sandallı ile Onur Özcan sarı kart sınırında bulunuyor. Takımın etkili silahı Berke Bıyık sarı kart cezası olduğu için takımdaki yerini alamazken, sarı kart cezası sona eren Sedat Cengiz ise formasına kavuşacak. Gölcük İlçe Stadı’ndaki maç 13.30’da başlayacak, mücadeleyi Ardahan Bölgesi C Klasman Hakemi Doğu Yılmaz yönetecek. Yılmaz’ın bu sezon yönettiği 7 maçta 5 iç saha takımı kazanırken, 2 maç berabere bitti. 32 kez sarı kartına başvuran Doğu Yılmaz hiç kırmızı kart çıkarmadı.

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