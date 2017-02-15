Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl Kocaeli’de bir alışveriş merkezinde konser verdi. Yaklaşık 1 saat süren konserde Akçıl, sevilen eserlerini konser alanına gelen izleyicilerle paylaştı. Mini konserin ardından hayranlarına imza dağıtan Akçıl, sürpriz bir evlenme teklifine de şahit oldu. İmza töreninde kürsüye çıkan İsa Katman, mikrofonu eline alarak sevgilisi Dilara Ustasöz’e evlenme teklifinde bulundu. Yüzlerce kişinin katıldığı konserde sürpriz evlenme teklifini alan gelin adayı şaşkınlığını gizleyemedi. Bir süre şaşkınlığını üstünden atamayan Dilara Ustasöz, sevgilisinin evlenme teklifine ‘evet’ cevabını verdi. Birliktelikleri güzel bir evlenme teklifi ile süsleyen genç çiftler Sinan Akçıl’ın şarkıları eşliğinde dans ederek günün keyfini çıkardı. Konser Sinan Akçıl’ın hayranlarıyla fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.
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Sinan Akçıl konserinde sürpriz evlenme teklifi
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, Kocaeli’de bir alışveriş merkezinde muhteşem bir konsere imza attı. Konserin ardından düzenlenen imza töreninde yaşanan sürpriz evlenme teklifi ise geceye renk kattı
Etiketler: Sinan Akçıl
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