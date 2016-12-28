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Sinan Çalık…

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Hakan Yağcıoğlu

Bu kentte son yıllarda gördüğüm en yetenekli futbolculardan biri…

Rize kökenli İzmitli…

Korkunç bir yetenek…

AEram sağac bakarken sola yapıştırıyşor topu…

Ne zaman çalım atacağı…

Ne zaman şut çıkaracağı bellmi değil…

Sezon başı turnuvada ziledikm onu…

Sonra da sohbet ettik…

Bence bugün pqrofseayonel liglerde olmaması büyük ayıp ve büyük kayıp…

Yaşı da öyle fzala değil…

Amatör liglerde de gol sayısını artırıyor..

Nusretiespor’ad oynuyor…

Nanhakmi ba ıları çini doğgşqutan yşetenek denir ya…

Aynen öyle…

Bu çocuğun üzirinde özellikle durulmalı...

Özellikel çalışam yapılmalı ve mutlaka profesyonel futbola kazandırılmalı…

Gol sıkıntısı çeken takımlarımızın ilacı Sinan Çalık’tır…

 

GFükel bid tablo…

İzcilerimiz Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret etmiş…

İzcilik…

Çocukluk aşkımız…

Her çocuk aslında izci olmalı…

Yavrukurtlar…

Milliyetçi bir anlam da var...

Türk bayraklarını almışlar ve şehit polisleri anmak adına ilçe emniyet müdürlüğünü ziyaret ettiler…

Pırıl pırıl bir görüntü…

Çok yakışmış polis ile izciler birbirine…

Bravo yavrukurtlar…

Şener Şen’in Hababam Sınıfı’nda dediği gibi…

Yavurukurtlarım benim…

Bu arada bir de ‘Oynak beyi’ esprisi var ki…

Bu da işin tuzu biberi…

yavrukurt.jpg

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