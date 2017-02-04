Sinan ve Ozi 11 rotasyonuna

Antalya kampında oynanan Afjet Afyon maçının devre arasındaki uygunsuz davranışları nedeni ile kadro dışı bırakılan ve bu hafta içi affedilen Sinan Pektemek’in Erzin Belediye maçında sahadaki yerini alması bekleniyor.

Antalya kampında oynanan Afjet Afyon maçının devre arasındaki uygunsuz davranışları nedeni ile kadro dışı bırakılan ve bu hafta içi affedilen Sinan Pektemek’in Erzin Belediye maçında sahadaki yerini alması bekleniyor. Cezası olduğu için geçen hafta Cizre’de forma giyemeyen bir diğer forvet Oğuzhan da takıma dönüyor. Yoğun bir gribal enfeksiyon geçiren Hamza’nın yarınki maç forma giyememesi durumunda bu Sinan ve Oğuzhan’ın 11 rotasyonuna girmesi bekleniyor.