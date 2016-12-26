Sınıra sevkiyat devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkan Harekatı kapsamında İstanbul'dan gelen zırhlı personel taşıyıcıları, Kocaeli'nden demir yolu ile sınıra sevk edilmeye devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Suriye’de sürdürdüğü askeri harekat için İstanbul’dan gelen 19 askeri araç daha demir yolu ile sınıra sevk edilmek üzere karayolu ile Kocaeli’ne getirildi. Kocaeli’nin Kartepe ilçesindeki tren istasyonuna gelen 19 zırhlı araç, TIR’lardan indirilerek tren vagonlarına yüklendi. Demiryolu ile Gaziantep’e gidecek olan araçların, daha sonra karayolu ile Suriye’ye gönderileceği öğrenildi.