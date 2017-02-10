Sınırda 5 kişi var!

Kocaelispor'da kırmızı kart sınırında 5 kişi var.

Kocaelispor’da sarı kart sınırında yer alan Burak Özbakır, Sinan, Mert Yavuz, Sefa ve Ali Keten, Van Büyükşehir maçında sarı kart görmeleri halinde haftaya Çarşamba günü İzmit İsmetpaşa Stadı’nda oynanacak olan Manavgatspor maçında forma giyemeyecekler. Teknik ekip bu futbolculara daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.